Хваленую западную свободу слова ущемили в угоду русофобам

Голландские власти отказались дать ответ на запрос российских следователей по делу о крушении малайзийского Boeing на Украине. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду, 23 января.

Более того, в Нидерландах решили не только засекретить официальную часть расследования, но даже запретили очевидцам и беседовавшим с ними журналистам распространять сведения по этому делу.

"Журналисты через суд пытались заставить свои власти предоставить общественности и следователям стенограммы заседаний кабинета министров, посвященных крушению рейса МН17, а также встречи с экспертами, оценивавшими работу голландских властей в дни катастрофы. Правительство Нидерландов делать этого не захотело", – приводит RT слова дипломата.

А теперь голландские власти и вовсе получили карт-бланш: Госсовет страны официально разрешил скрывать ото всех любые материалы по данному делу.

"А как же транспарентность? А как же свобода слова, как же права журналистов и СМИ на получение данных, материалов и информации?" – указала Захарова. Ведь падение пассажирского лайнера в Донбассе – это настоящая человеческая трагедия. А Нидерланды превращают ее в инструмент для решения своих задач.

"Не являемся ли мы свидетелями попытки властей Нидерландов утаить все то, что не подкрепляет официальную версию гибели рейса МН17?" – задала вопрос Захарова.

Ранее в Москве сообщали, что ответили на все 9 запросов следователей международной комиссии по крушению "Боинга" и сотрудничали с Нидерландами, несмотря на отказ включить представителей РФ в международную следственную группу.

Самолет "Боинг 777" авиакомпании Malaysia Airlines, летевший 17 июля 2014 г. из Амстердама в Куала-Лумпур, рухнул неподалеку от Донецка. В авиакатастрофе погибли 298 человек – граждане 10 государств. Установлено, что лайнер сбила ракета. В Нидерландах поспешили поддержать версию Украины, что в трагедии виновата Россия.