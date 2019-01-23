Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Нидерланды засекретили сведения о крушении Boeing

Фото: www.globallookpress.com
Хваленую западную свободу слова ущемили в угоду русофобам

Голландские власти отказались дать ответ на запрос российских следователей по делу о крушении малайзийского Boeing на Украине. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду, 23 января.

Более того, в Нидерландах решили не только засекретить официальную часть расследования, но даже запретили очевидцам и беседовавшим с ними журналистам распространять сведения по этому делу.

"Журналисты через суд пытались заставить свои власти предоставить общественности и следователям стенограммы заседаний кабинета министров, посвященных крушению рейса МН17, а также встречи с экспертами, оценивавшими работу голландских властей в дни катастрофы. Правительство Нидерландов делать этого не захотело", – приводит RT слова дипломата.

Фото: www.globallookpress.com

А теперь голландские власти и вовсе получили карт-бланш: Госсовет страны официально разрешил скрывать ото всех любые материалы по данному делу.

"А как же транспарентность? А как же свобода слова, как же права журналистов и СМИ на получение данных, материалов и информации?" – указала Захарова. Ведь падение пассажирского лайнера в Донбассе – это настоящая человеческая трагедия. А Нидерланды превращают ее в инструмент для решения своих задач.  

"Не являемся ли мы свидетелями попытки властей Нидерландов утаить все то, что не подкрепляет официальную версию гибели рейса МН17?" – задала вопрос Захарова.

Ранее в Москве сообщали, что ответили на все 9 запросов следователей международной комиссии по крушению "Боинга" и сотрудничали с Нидерландами, несмотря на отказ включить представителей РФ в международную следственную группу.

Самолет "Боинг 777" авиакомпании Malaysia Airlines, летевший 17 июля 2014 г. из Амстердама в Куала-Лумпур, рухнул неподалеку от Донецка. В авиакатастрофе погибли 298 человек – граждане 10 государств. Установлено, что лайнер сбила ракета. В Нидерландах поспешили поддержать версию Украины, что в трагедии виновата Россия.

Фоторепортаж
Американцы зафиксировали пуск ракеты перед крушением "Боинга"
Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Захватчик самолета объяснил требование лететь в Афганистан

Очевидцы злополучного рейса утверждают, что мужчина вел себя адекватно

Меркель приготовилась к хорошему разводу

Немецкий канцлер послала заботливый месседж в Лондон

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей