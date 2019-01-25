Заговор налицо: что Европа и Украина скрывают о крушении "Боинга"

Не поддающиеся логике действия западных стран вызывают ряд вопросов

Нидерланды всеми силами стараются не допустить участия России в расследовании крушения малайзийского "Боинга" в Донбассе в 2014 году. Голландцы не только подозрительно долго отказываются реагировать на доказательства россиян о том, что самолет сбила Украина, но и идут на немыслимые шаги – поступаются своими принципами. Все это можно объяснить лишь попыткой утаить важные подробности этой авиакатастрофы.

Иначе объяснить тот факт, что россиянам не разрешают присоединиться к Международной совместной следственной группе, которая в мае 2018-го заявила о том, что "Боинг 777" авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, сбили российской установкой "Бук". Однако Москва не раз предоставляла информацию о том, что ракета стояла на вооружении ВСУ, а военные Незалежной почему-то забыли закрыть небо над опасной территорией.

В России говорили, что признают результаты расследования, если будут в нем участвовать. Но, похоже, Западу и так известно о вине Киева.

После последнего заявления Москвы о том, что Нидерланды не воспользовались ее данными про украинскую ракету, интерес к делу проявили голландские СМИ. Однако оказалось, что информацию засекретили, а очевидцам запретили рассказывать о происшествии. И даже суд не помог журналистам узнать правду.

При этом Нидерланды, Австралия, Бельгия, Малайзия и Украина решили пойти на опережение любых проблем – они оплатят расследование, судебные издержки и защиту свидетелей. В комитет, который будет распределять средства на нужды, войдут и родственники погибших.

Очевидно, что Европа, которая отказывается от своего знаменитого беспристрастия, пытается защитить Украину – свой главный политический инструмент против России. Привлечь россиян к ответственности за эту авиакатастрофу необходимо, чтобы у дипломатов были рычаги давления на страну.

Возможно, дело еще и в том, что лайнер был сбит по ошибке – катастрофу хотели устроить с российским самолетом. Также существует версия, что "Боинг" должен был упасть в Ростовской области, это позволило бы обвинить Москву в терроризме. Подобная провокация привела бы к ухудшению отношений России и Запада – ведь до катастрофы Европу стал меньше волновать вопрос "оккупации" Крыма и Донбасса.