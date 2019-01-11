Нибиру
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Нидерланды и Австралия ведут дело о катастрофе малазийского самолета в Донбассе, но вместо объективного рассмотрения всех фактов предпочитают обвинять в крушении Россию. Так дело не пойдет. Россия готова внести вклад в расследование, но только если партнеры откажутся от намерения говорить с позиции обвинителей. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Контакт в трехстороннем формате может состояться в ближайшие месяцы, если, конечно, нидерландская и австралийская стороны откажутся от ультиматумов и безосновательных политических обвинений и при этом согласятся на предметный, профессиональный разговор по действительно ключевым вопросам, относящимся к катастрофе", – подчеркнула дипломат в ходе традиционного брифинга в пятницу, 11 января.
Впрочем, по ее словам, переговоры о начале конструктивной совместной работы ведутся с мая 2018 г., однако воз и ныне там. Амстердам и Канберра не скрывают своей заинтересованности в том, чтобы Москва взяла ответственность за трагедию на себя.
"Такая ультимативная формулировка Россию не устраивает", – указала Захарова.
"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines,
следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой
области летом 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. В мае
2018 г. следственная группа в Нидерландах заявила, что самолет был сбит из
российской установки "Бук". Минобороны РФ в свою очередь предоставило
информацию о том, что выпущенная по "Боингу" ракета состояла на
вооружении ВСУ.
На территории страны будет введен режим чрезвычайного положения