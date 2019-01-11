У Москвы есть данные, опровергающие все выводы Амстердама о причинах трагедии

Нидерланды и Австралия ведут дело о катастрофе малазийского самолета в Донбассе, но вместо объективного рассмотрения всех фактов предпочитают обвинять в крушении Россию. Так дело не пойдет. Россия готова внести вклад в расследование, но только если партнеры откажутся от намерения говорить с позиции обвинителей. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Контакт в трехстороннем формате может состояться в ближайшие месяцы, если, конечно, нидерландская и австралийская стороны откажутся от ультиматумов и безосновательных политических обвинений и при этом согласятся на предметный, профессиональный разговор по действительно ключевым вопросам, относящимся к катастрофе", – подчеркнула дипломат в ходе традиционного брифинга в пятницу, 11 января.

Впрочем, по ее словам, переговоры о начале конструктивной совместной работы ведутся с мая 2018 г., однако воз и ныне там. Амстердам и Канберра не скрывают своей заинтересованности в том, чтобы Москва взяла ответственность за трагедию на себя.

"Такая ультимативная формулировка Россию не устраивает", – указала Захарова.

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области летом 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. В мае 2018 г. следственная группа в Нидерландах заявила, что самолет был сбит из российской установки "Бук". Минобороны РФ в свою очередь предоставило информацию о том, что выпущенная по "Боингу" ракета состояла на вооружении ВСУ.

