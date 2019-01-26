Истина рядом: где находится бесследно исчезнувший малазийский "Боинг"

Сообщения о найденом лайнере приходят со всего мира, но тайна пропажи до сих пор не раскрыта

С момента исчезновения малазийского "Боинга" рейса MH370 прошло уже почти 5 лет, однако до сих пор так и неизвестно, что же случилось с самолетом и где он находится.

Последним, кто сообщил, что знает местонахождение воздушного лайнера, стал рыбак из Индонезии. Он утверждал, что видел, как самолет упал в море и загорелся. При этом он даже передал координаты крушения специалистам, однако с тех пор никакой новой информации не последовало.

Версий о том, что произошло с "Боингом" достаточного много, однако главные это – падение в Индийский океан и захват неизвестными. Но недавние данные удивили даже скептиков. С пропавшего самолета пытались позвонить.

Как выяснилось, один из мобильников связался с сотовой станцией в Пенанге. Казалось бы, это невозможно. Однако специалисты отмечают, что, если лайнер летит медленно и низко, шансы дозвониться есть. В ходе экспериментов, которые провела малайзийская полиция, задействовав небольшой самолет, выяснилось, что сотовый может поймать сеть на высоте трех-пяти километров. Звонок с борта "Боинга" сорвался, однако соединение было. При этом звонившим оказался напарник пилота.

Несмотря на то, что родственники все еще надеются увидеть своих близких живыми, по всему миру находят обломки лайнера, которые, по словам экспертов, принадлежат рейсу MH370. На Мадагаскаре нашли 5 обломков самолета. Также его детали обнаружили и у берегов Таиланда.

При этом некоторые специалисты уверены, что самолет угнали неизвестные и он или разбился, или приземлился в какой-то стране. Технический эксперт Ян Уилсон рассказал, что ему удалось обнаружить самолет в камбоджийских высокогорных джунглях, но эта информация не подтвердилась.

Пока в расследовании дела о пропавшем "Боинге 777-200" слишком много несостыковок. Остается непонятным действительно ли самолет рухнул в океан. При его поиске задействовали множество судов и глубоководных аппаратов, однако никаких следов лайнера так и не нашли. Спустя столько лет обнаружить обломки очень трудно из-за сильного течения, они могут быть где угодно. Так же не исключено, что "Боинг" благополучно приземлился на землю, однако если это действительно так, то куда тогда делись пассажиры и кому выгодно скрывать такую страшную правду. В любом случае пропажа такого самолета уже вошла в историю, как одна из крупных и странных авиакатастроф.