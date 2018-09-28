Версию о падении малайзийского "Боинга" MH370 в море опровергли

Телефоны пассажиров были доступны еще несколько суток

Где сгинул "Боинг" авиакомпании Malaysia Airlines, доподлинно не известно, но уж точно не в море. На этом настаивает специалист по телекоммуникациям Пол Фрэнкс.

В своем расследовании он указывает на факты, которые официальная следственная группа почему-то проигнорировала. Мобильные телефоны пассажиров работали еще несколько суток после исчезновения самолета с радаров. Это утверждают по крайней мере 19 семей погибших.

Они отмечают, что звонки проходили на протяжении нескольких дней – у некоторых до 4 суток. Но ответа не было. Получается, гаджеты работали, но их владельцы были мертвы.

Если бы самолет упал в Индийский океан, как настаивают следователи, электронные устройства сразу бы отключились и перестали принимать сигнал, приводит слова Фрэнкса The Daily Star.

Впрочем, с этим утверждением согласны не все эксперты. В частности, есть мнение, что была только видимость приема сигнала – такой трюк используют некоторые сотовые операторы, чтобы дольше держать абонента на линии.

Самолет, летевший рейсом MH370 из Куала-Лумпура в Пекин, пропал с радаров в ночь на 8 марта 2014 г. через 40 минут после вылета. Поисковые группы обследовали десятки тысяч километров на суше и водной поверхности, однако нигде не нашли обломков лайнера. Находившиеся на борту 239 человек признаны погибшими.