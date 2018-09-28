Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Версию о падении малайзийского "Боинга" MH370 в море опровергли

Фото: wikipedia.org/Kentaro Iemoto
Телефоны пассажиров были доступны еще несколько суток

Где сгинул "Боинг" авиакомпании Malaysia Airlines, доподлинно не известно, но уж точно не в море. На этом настаивает специалист по телекоммуникациям Пол Фрэнкс.

В своем расследовании он указывает на факты, которые официальная следственная группа почему-то проигнорировала. Мобильные телефоны пассажиров работали еще несколько суток после исчезновения самолета с радаров. Это утверждают по крайней мере 19 семей погибших.

По теме

Они отмечают, что звонки проходили на протяжении нескольких дней – у некоторых до 4 суток. Но ответа не было. Получается, гаджеты работали, но их владельцы были мертвы.

Если бы самолет упал в Индийский океан, как настаивают следователи, электронные устройства сразу бы отключились и перестали принимать сигнал, приводит слова Фрэнкса The Daily Star.  

Впрочем, с этим утверждением согласны не все эксперты. В частности, есть мнение, что была только видимость приема сигнала – такой трюк используют некоторые сотовые операторы, чтобы дольше держать абонента на линии.

Самолет, летевший рейсом MH370 из Куала-Лумпура в Пекин, пропал с радаров в ночь на 8 марта 2014 г. через 40 минут после вылета. Поисковые группы обследовали десятки тысяч километров на суше и водной поверхности, однако нигде не нашли обломков лайнера. Находившиеся на борту 239 человек признаны погибшими.

Вера СВЕТЛОВА
новости партнеров
Загрузка...

Вместо войны: Британия лишит Россию удобств

Лондон не хочет горячего конфликта с Москвой, но продолжать пакостить намерен и дальше

Был и третий: Лондон нашел нового подозреваемого в деле Скрипаля

"Российский спецагент" следил за домом Сергея и Юлии и собирал информацию для "отравителей"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей