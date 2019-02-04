Пилот оставил лайнер без присмотра

К исчезновению лайнера, летевшего рейсом МН370 в 2014 г. из Куала-Лумпура в Пекин, привела цепь трагических случайностей.

К такому выводу пришла писательница и эксперт в области авиации Кристин Негрони, недавно выпустившая книгу о судьбе пропавшего "Боинга 777-200". По мнению Негрони, второй пилот лайнера Фарик Абдул Хамид принял ряд неверных решений в то время, как пилот Захари Ахмад Шах вышел из кабины – возможно, отлучился в туалет.

При этом сама писательница признала в интервью Daily Star, что тот факт, что пилота не было в кабине экипажа, – всего лишь ее предположения.

"Просто я чувствую, что если бы в кабине были оба пилота... все могло бы обернуться иначе", – подчеркнула Негрони.

Она напомнила, что второму пилоту рейса МН370 было всего лишь 27 лет, в то время как Шах был очень опытным летчиком. Возможно, бремя принятия решений оказалось слишком тяжелым для новичка. Кроме того, Кристин считает, что Фарик Абдул Хамид мог пострадать от гипоксии, которая, что в конечном итоге и привело к крушению лайнера.

"Боинг 777-200" исчез 8 марта 2014 г.: рейс MH370 вылетел в Пекин из столицы Малайзии Куала-Лумпура, и менее чем через час после взлета связь с самолетом была утеряна. При этом сигналов бедствия с борта не поступало. Авиационные эксперты выдвигали разные версии исчезновения лайнера: одни считают, что самолет был захвачен террористами, другие уверены, что на его борту начался пожар, третьи считают, что пилот лайнера совершил суицид, погубив заодно и всех пассажиров.

