Не там искали: обломки малайзийского "Боинга" уплыли на север

Следы крушения лайнера могут быть найдены в северной части Индийского океана

За время, прошедшее после крушения лайнера "Боинг 777-200", фрагменты корпуса самолета могло отнести в совершенно ином направлении, чем предполагалось ранее.

К такому выводу пришел ученый из Университета Кардиффа Усама Кадри. Проанализировав распространение подводных акустических волн, он предположил, что обломки можно будет найти не там, где их пытались обнаружить ранее, сообщает The Conversation.

Когда большой объект падает на поверхность океана, волны от удара расходятся не только на поверхности воды, но и под ней, подчеркивает специалист. Он считает, что именно эти гидроакустические волны, которые могут пройти расстояние в тысячи километров, и могут стать источником важной информации о крушении самолета.

Следует отметить, что свой метод Кадри предложил еще в 2017 г., однако тогда поиски, основанные на основании предложенных им новых данных, не увенчались успехом. Теперь ученый подчеркивает, что он ввел в свои расчеты новую переменную, учитывающую эластичность (гибкость) океанского дна. Это поможет с большей точностью определить, куда отдрейфовали обломки рейса МН-340, считает Кадри. По мнению эксперта, фрагменты пропавшего самолета нужно искать в северной части Индийского океана, а не в южной, как считалось ранее.

Рейс MH370 пропал 8 марта 2014 года. Самолет "Боинг 777-200" вылетел из Куала-Лумпура в Пекин и исчез с радаров примерно через час после взлета, при этом сигналов бедствия с борта не поступало. Выдвигались разные версии исчезновения лайнера: захват террористами, пожар или же суицид пилота.