С Нидерландов спросят украинскую безнаказанность за МН17

Россия готова к серьезному разговору

Амстердаму придется отвечать на неудобные вопросы по сбитому в небе над Донбассом малайзийскому "Боингу", заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. Он отметил, что российско-голландский диалог будет продолжен, но с учетом улик, которые были предоставлены следствию Москвой.

"Диалог у нас не прерывался, в том числе на политическом уровне. Мы затрагиваем эти вопросы и готовы к разговору, прежде всего, исходя из того, что он будет затрагивать и такие вопросы, как непредоставление первичных данных украинской [стороной] следственной группе, которая ведет это дело в Нидерландах",

– цитирует замминистра РИА "Новости".

Он напомнил об ответственности, которую должен понести, но так и не понес Киев за то, что не закрыл свое пространство. По мнению Грушко, данный вопрос будет непременно поднят. Также с Нидерландов спросят неучтенную информацию, которую Россия уже отправляла "в рамках правового сотрудничества".

Напомним, "Боинг 777" рейса МН17 Амстердам – Куала-Лумпур разбился 17 июля 2014 г. под Донецком. Трагедия унесла 298 жизней. Все, кто находился на борту самолета, погибли.

Украина сразу же перекинула вину за крушение на ополченцев. Но у них нет необходимых установок, которые могли бы сбить авиалайнер в небе. Затем международная следственная группа, куда по непонятной причине не вошли российские специалисты, сделала вывод, что "Боинг" сбил ЗРК "Бук" воинской части из Курска. Однако в оборонном ведомстве РФ нашли ряд нестыковок в доказательной базе совместной группы сыщиков. Поскольку в нее не входят россияне, Москва не может принять результаты следствия за чистую монету, отрезал наш президент Владимир Путин.