Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

С Нидерландов спросят украинскую безнаказанность за МН17

Фото: www.globallookpress.com
Россия готова к серьезному разговору

Амстердаму придется отвечать на неудобные вопросы по сбитому в небе над Донбассом малайзийскому "Боингу", заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. Он отметил, что российско-голландский диалог будет продолжен, но с учетом улик, которые были предоставлены следствию Москвой.

"Диалог у нас не прерывался, в том числе на политическом уровне. Мы затрагиваем эти вопросы и готовы к разговору, прежде всего, исходя из того, что он будет затрагивать и такие вопросы, как непредоставление первичных данных украинской [стороной] следственной группе, которая ведет это дело в Нидерландах",

цитирует замминистра РИА "Новости".

Он напомнил об ответственности, которую должен понести, но так и не понес Киев за то, что не закрыл свое пространство. По мнению Грушко, данный вопрос будет непременно поднят. Также с Нидерландов спросят неучтенную информацию, которую Россия уже отправляла "в рамках правового сотрудничества".

Напомним, "Боинг 777" рейса МН17 Амстердам – Куала-Лумпур разбился 17 июля 2014 г. под Донецком. Трагедия унесла 298 жизней. Все, кто находился на борту самолета, погибли. 

Украина сразу же перекинула вину за крушение на ополченцев. Но у них нет необходимых установок, которые могли бы сбить авиалайнер в небе. Затем международная следственная группа, куда по непонятной причине не вошли российские специалисты, сделала вывод, что "Боинг" сбил ЗРК "Бук" воинской части из Курска. Однако в оборонном ведомстве РФ нашли ряд нестыковок в доказательной базе совместной группы сыщиков. Поскольку в нее не входят россияне, Москва не может принять результаты следствия за чистую монету, отрезал наш президент Владимир Путин.

Оксана ПОДТУРКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Испанцы потребовали вернуть Россию в Совет Европы

Мадрид напомнил европейцам о правах человека

США отказали Польше в просьбе о ракетах

Американцы будут действовать только после консультаций с партнерами

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей