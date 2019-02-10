Неожиданная развязка: исчезнувший малазийский "Боинг" летел к острову в океане

Второй пилот рейса MH370 направил лайнер на знакомый аэродром

Малазийский "Боинг 777-200" пропал в 2014 году. Уже более 5 лет специалисты безуспешно пытаются найти самолет. Версий о причинах исчезновения лайнера множество. Ведущий авиационный автор Кристин Негрони утверждает, что второй пилот Фарик Абдул Хамид рейса MH370 пытался посадить "Боинг" на остров.

По словам Негрони, на борту произошла разгерметизация и Фарик направлял самолет в аэропорт Лангкави, где он окончил аэрокосмическую академию. Это вызывает подозрения у эксперта Негрони.

Она подчеркнула, что из-за снижения уровня кислорода в кабине второй пилот не мог принимать важные решения и попытался развернуть самолет. Однако вместо этого лайнер продолжил лететь и рухнул в Индийском океане, передает Daily Star.

Рейс MH370 пропал 8 марта 2014 года. Самолет "Боинг 777-200" вылетел из Куала-Лумпура в Пекин и исчез с радаров примерно через час после взлета, при этом сигналов бедствия с борта не поступало. Выдвигались разные версии исчезновения лайнера: захват террористами, пожар или же суицид пилота.