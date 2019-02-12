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"Боинг" MH370 сбили свои

Фото: commons.wikimedia.org/Laurent ERRERA (CC BY-SA 2.0)
продолжениеСледователи по делу MH-17 весь мир водят за нос
Исследователи настаивают, что нужно с большим доверием отнестись с словам очевидцев

Самолет Малайзийских авиалиний, летевший рейсом MH370 из Куала-Лумпура в Пекин и пропавший над Южно-Китайским морем, был сбит ракетой. Об этом пишет пакистанское издание The Nation со ссылкой на данные, которые удалось собрать журналистам и другим энтузиастам.

В частности, ирландский писатель Ноэль О'Гара обращает внимание на перемещения лайнера уже после того, как его связь с диспетчерскими службами оборвалась.

Он двигался как самолет, терпящий бедствие, утверждают очевидцы.

Британка Кэтрин Ти, которая в то время совершала с мужем путешествие на корабле из Индии в Таиланд, с самого начала заявляла, что видела падающий горящий самолет, но ей никто не поверил.

На слова пассажирки рейса SV2058 авиакомпании Saudi Arabian, который проходил в том же регионе, тоже никто не обратил внимания. А ведь она обращалась в полицию с заявлением, что видела через иллюминатор хвост и крыло самолета на поверхности океана.

Несколько рыбаков также говорили, что стали свидетелями крушения лайнера. Но их показания почему-то не заинтересовали следователей.

Фото: commons.wikimedia.org

Вероятно, MH370 просто случайно сбили. И скорее всего, это сделали военные Малайзии. Поэтому малайзийское правительство сделало все, чтобы скрыть следы и увести расследование от истины, полагают эксперты.

"Боинг 777-200" Malaysia Airlines, летевший рейсом MH370, исчез с радаров 8 марта 2014 года. Длительная поисковая операция ничего не дала, не было найдено даже обломков, 227 пассажиров и 12 членов экипажа признаны погибшими. 

Николай ВИКТОРОВ
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