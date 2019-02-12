Нидерланды тщательно скрывают обломки рухнувшего под Донецком лайнера

Международная следственная группа, расследующая крушение пассажирского самолета Boeing рейса МН17 Амстердам – Куала-Лумпур в Донецкой области, пытается скрыть и фальсифицировать данные по истории авиакатастрофы, поэтому не допускает Москву к следствию, заранее на нее же возлагая вину. К такому выводу пришел директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов, обративший внимание на избирательный характер доказательств.

По его мнению, следствие специально не демонстрирует все имеющиеся у них в распоряжении обломки малайзийского лайнера, а также подтасовывают видео якобы с российским "Буком". К тому же, отмечает эксперт, не были собраны с места трагедии абсолютно все части "Боинга", а значит, невозможно говорить о полной картине трагедии.

Говоря о ракете "Бук", он утверждает, что она всегда поражает цель сверху, оставляя следы пробоин на кабине, крыльях и даже двигателе лайнера. Однако в данном случае следователи явно что-то скрывают.

"Нам все время кабину показывают, всю изрешеченную. Крылья и двигатель – никогда. В этом и есть злой умысел",

– сказал в комментарии телеканалу "Царьград" Кнутов.

Эксперт добавил, что если следователи сознательно не демонстрируют именно эти части самолета, можно предположить вину украинских военных, а не ополченцев ДНР. Показанные же прокуратурой Нидерландов компьютерный ролик о якобы доставке "Бука" из России на территорию Донецкой области вызывает у специалистов иронию, считает Кнутов.





"Во-первых, боевые ракеты никогда не перевозят на пусковых установках, их везут в специальных контейнерах и перегружают непосредственно на позиции. И второй момент, тягач, который там показан, – гражданский, у него на борту огромными буквами написан телефон, по которому можно позвонить и заказать транспортировку грузов. Но нет ни одного кадра с номерами этого тягача", – пояснил он.

Также эксперт сослался на независимое расследование американцев, которые исследовали представленный следствием маршрут "доставки" ракеты. По их информации, по пути военного транспорта расположены несколько тоннелей и мостов, через которые тягач элементарно не может пройти из-за веса и по высоте.

Еще одна деталь, на которую обратил внимание специалист: модификация ""Бука"-убийцы" не способна эффективно преследовать цели без станций наведения. Однако у военных Донецкой народной республики летом 2014 г., когда произошла трагедия, такой техники не было, а у ВСУ – да.





Что касается о цели атаки, Кнутов склонился к одному из двух вариантов: украинские силовики хотели сбить борт номер один президента РФ Владимира Путина, который в это время находился в воздухе, или для провокации Киева, чтобы ухудшить отношения между Россией и Западом.

"Украина могла использовать сценарий, который уже был обкатан в 1983 году, когда на Дальнем Востоке был сбит "заблудившийся" южнокорейский Boeing. Тогда отношения Москвы и Запада резко ухудшились", – считает он.





Резюмируя свои выводы, Кнутов констатировал, что международному следствию не нужна правда о крушении малайзийского самолета, поэтому они так упорно не идут на контакт с Москвой, регулярно предлагающей совместно участвовать в расследовании и допустить наших представителей.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона готова " к предметному и профессиональному разговору по всем аспектам" данного расследования. Но у Москвы много вопросов, которые пока остаются без ответов.





Также она опровергла заявление министра иностранных дел Нидерландов Стефа Блока о том, что на предстоящих в Вене трехсторонних консультациях по крушению "Боинга" разговор пойдет исключительно о правовых последствиях возложенной на Россию ответственности за катастрофу.

