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"Это все фейки": Захарова пресекла фантазии о крушении МН17

Мария Захарова. Фото: www.globallookpress.com
Чиновница открыла глаза на закулисные интриги, которые плетут зарубежные оппоненты

Всплыла ложь вокруг трагедии, которая произошла с малайзийским "Боингом" летом 2014 года. Ясность внесла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вольное толкование заявлений МИД, что, якобы, Россия, дав согласие на консультации, демонстрирует готовность признать ответственность в вопросе о малайзийском "Боинге", относится к разряду фантазий, причем недобросовестных. Это касается и размышлений о возможности обсуждения на консультациях некоей компенсации в качестве "искупления вины". Это все фейки, которые вбрасываются с целью сформировать некую негативную информационную среду",

цитирует Захарову пресс-служба министерства.

Ранее зарубежные СМИ распространили информацию о том, что Россия согласилась на трехсторонние переговоры, которые пройдут в Вене, так как готова взвалить на себя вину за катастрофу. Ажиотаж возник на фоне заявления главы МИД Нидерландов Стефа Блока, напоминает "Свободная пресса".

Фото: www.globallookpress.com

Спикер внешнеполитического ведомства РФ выступила с опровержением, подчеркнув, что Москва пошла на такой шаг лишь после того, как получила официальное подтверждение от Нидерландов и Австралии о проведении полноценных переговоров. По словам Захаровой, участники консультаций согласились рассмотреть комплекс вопросов.

"В том числе вопрос об ответственности государства, в воздушном пространстве которого произошла катастрофа, а также использования данных, передававшихся Россией Совместной следственной группе. Подчеркну, речь идет не о каких-то "закулисных" контактах, а о документально оформленной переписке и изъявленном согласии двух упомянутых государств",

– заключила чиновница.

На днях директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов заявил о том, что международная следственная группа не подпускает российских специалистов к работе по одной простой причине. Иностранцы решили скрыть и исказить данные по "делу МН17".

Фото: www.globallookpress.com

Напомним, "Боинг 777" рейса Амстердам – Куала-Лумпур разбился 17 июля 2014 г. под Донецком. Трагедия унесла 298 жизней. Все, кто находился на борту самолета, погибли. 

Украина сразу же перекинула вину за крушение на ополченцев. Но у них нет необходимых установок, которые могли бы сбить авиалайнер в небе. Затем международная следственная группа, куда по вполне понятной причине не вошли российские специалисты, сделала вывод, что "Боинг" сбил ЗРК "Бук" воинской части из Курска. Однако в оборонном ведомстве РФ нашли ряд нестыковок в доказательной базе совместной группы сыщиков. Поскольку в нее не входят россияне, Москва не может принять результаты следствия за чистую монету, пресек все разговоры президент Владимир Путин.

Ксения АНДРЕЕВА
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