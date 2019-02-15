Найденные обломки указали на причину исчезновения лайнера

Авиационный эксперт из Канады Лэрри Вэнс считает, что исчезнувший 5 лет назад самолет "Малайзийских авиалиний" потерпел катастрофу из-за суицида одного из пилотов экипажа.

По мнению эксперта, за исчезновение самолета и гибель 239 человек несет ответственность либо капитан Захари Ахмад Шах, либо второй пилот Фарик Абдул Хамид, сообщает британский таблоид Mirror.

Роковой полет "Боинга" начался 8 марта 2014 г. – лайнер вылетел из столицы Малайзии Куала-Лумпур и взял курс на Пекин. Однако до места назначения самолет не добрался – менее чем через час он просто исчез с радаров.

По словам Вэнса, самолет был разбит намеренно – к такому выводу эксперт пришел после исследования найденных обломков. Он считает, что закрылки лайнера были направлены вниз, а значит, самолет на достаточно медленной скорости врезался в воду. Вэнс подчеркнул свою 100%-ю уверенность в том, что некто, имевший навыки летчика, специально спровоцировал авиакатастрофу. Впрочем, экс-глава австралийского Бюро транспортной безопасности Мартин Долан не согласен с выводами канадского эксперта. Долан считает, что нет достаточных данных, доказывающих, что один из пилотов совершил суицид.

За прошедшие годы неоднократно выдвигались разные версии исчезновения лайнера, в том числе захват террористами, пожар или же неадекватные действия пилотов. Некоторые специалисты считают, что самолет был сбит ракетой.

