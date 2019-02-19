Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Страшная правда: исчезнувший малайзийский "Боинг" был набит трупами

Фото: www.globallookpress.com
Пассажиры погибли задолго до того, как лайнер пропал

Писательница Кристин Негрони выступила с сенсационным заявлением: она считает, что второй пилот пропавшего рейса MH370 несколько часов продолжал вести лайнер после того, как все пассажиры и члены экипажа, находившиеся на борту, умерли.

По мнению автора расследований о гибели малайзийского "Боинга", самолет внезапно разгерметизировался, и все летевшие из Куала-Лумпур в Пекин скончались от недостатка кислорода в течение 15 минут. Негрони считает, что командир экипажа Захари Ахмад Шах в это время вышел из кабины, а управлял лайнером второй пилот – Фарик Абдул Хамид. Эксперт считает, что Хамид не пострадал, так как в кабине пилотов кислород оставался.

Однако, по мнению Негрони, из-за недостатка кислорода второй пилот потерял способность рассуждать здраво, что привело к принятию им неверных решений и, в конечном итоге, обернулось крушением самолета, отмечает The Mirror. Пассажиры же были мертвы задолго до того, как лайнер упал в воды Индийского океана, уверяет писательница.

"Боинг-777" пропал с радаров 8 марта 2014 г. – лайнер вылетел из столицы Малайзии Куала-Лумпур в Пекин, однако не добрался до места назначения, 239 человек пропали без вести. За прошедшие годы было выдвинуто множество вариантов гибели самолета, начиная от самоубийства пилотов и заканчивая тем, что воздушное судно сбила ракета.


Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Россияне захотели отдать Курилы японцам

Часть соотечественников заняла неожиданную позицию

Украина устроила новую истерику на Азове

Киев пожаловался на увеличение времени задержек судов в Керченском проливе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей