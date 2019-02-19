Страшная правда: исчезнувший малайзийский "Боинг" был набит трупами

Пассажиры погибли задолго до того, как лайнер пропал

Писательница Кристин Негрони выступила с сенсационным заявлением: она считает, что второй пилот пропавшего рейса MH370 несколько часов продолжал вести лайнер после того, как все пассажиры и члены экипажа, находившиеся на борту, умерли.

По мнению автора расследований о гибели малайзийского "Боинга", самолет внезапно разгерметизировался, и все летевшие из Куала-Лумпур в Пекин скончались от недостатка кислорода в течение 15 минут. Негрони считает, что командир экипажа Захари Ахмад Шах в это время вышел из кабины, а управлял лайнером второй пилот – Фарик Абдул Хамид. Эксперт считает, что Хамид не пострадал, так как в кабине пилотов кислород оставался.

Однако, по мнению Негрони, из-за недостатка кислорода второй пилот потерял способность рассуждать здраво, что привело к принятию им неверных решений и, в конечном итоге, обернулось крушением самолета, отмечает The Mirror. Пассажиры же были мертвы задолго до того, как лайнер упал в воды Индийского океана, уверяет писательница.

"Боинг-777" пропал с радаров 8 марта 2014 г. – лайнер вылетел из столицы Малайзии Куала-Лумпур в Пекин, однако не добрался до места назначения, 239 человек пропали без вести. За прошедшие годы было выдвинуто множество вариантов гибели самолета, начиная от самоубийства пилотов и заканчивая тем, что воздушное судно сбила ракета.





