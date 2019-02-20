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СБУ объявила в розыск причастного к крушению "Боинга" офицера ГРУ

Фото: www.globallookpress.com
Обвинения основаны на докладе британской группы Bellingcat

На Украине разыскивают россиянина Олега Иванникова. По данным Службы безопасности Украины (СБУ), именно он доставил в Донбасс ракетный комплекс "Бук", из которого летом 2014 г. был сбит малазийский лайнер. Дело открыто по ст. 258-3 УК Украины ("Создание террористической организации, руководство или участие в ней") и ст. 437 ("Ведение агрессивной войны"), сообщается на сайте ведомства.

Украинские силовики считают Иванникова офицером российской разведки. Эту информацию они почерпнули из "расследования" британской группы Bellingcat, опубликованного в 2016 году. В нем утверждалось, что россиянин служит в ГРУ в звании не младше генерал-майора и именно он является виновным в крушении "Боинга" MH17 над Донецком, пишет URA.RU.

В объявлении о розыске указаны личные данные россиянина, в частности дата его рождения – 2 апреля 1967 года. При этом его фотографии у СБУ нет. Хотя указано, что он всего месяц как исчез из поля зрения украинских силовиков – с 21 января 2019 года, и с тех пор "скрывается от украинского правосудия".

Фото: www.globallookpress.com

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек. Расследование поручили совместной следственной группе, состоящей из представителей Австралии, Бельгии, Малайзии, Украины под управлением Нидерландов. В их предварительном отчете сказано, что самолет сбили из ЗРК "Бук", который доставили в Донбасс из России летом 2014 года. Минобороны РФ предоставило данные, опровергающие эти обвинения.

Группа Bellingcat стала широко известна в связи с отравлением экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля. Британские следователи-активисты заявили, что дескать операцию в Солсбери провернули офицеры ГРУ.

Фоторепортаж
Авиадиспетчеры приказали "Боингу" снизиться на 600 метров
ИТАР-ТАСС © ИТАР-ТАСС © ИТАР-ТАСС ©
ИТАР-ТАСС © ИТАР-ТАСС © ИТАР-ТАСС ©
Николай ВИКТОРОВ
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