Исчезнувший малайзийский "Боинг" нашли в джунглях Камбоджи

Падение самолета видели местные жители

Вот уже пять лет спецслужбы не могут раскрыть тайну пропавшего с радаров "Боинга 777-200" авиакомпании Malaysia Airlines. Многие эксперты сходятся во мнении, что лайнер упал в Индийский океан. Однако исследователь Дэниел Бойер утверждает, что воздушное судно необходимо искать в Камбодже, в 97 км от столицы Пномпень.

Специалист уверяет, что недавно пытался организовать экспедицию, чтобы найти обломки самолета, в обмен на 53 млн фунтов стерлингов в качестве вознаграждения за поиски. Впрочем, Бойер, как сообщает издание Express, отказался от этой идеи, так как не смог бы достичь этого удаленного местоположения в высокогорных джунглях, не подвергнув риску жизни участников операции.

Однако ему удалось пообщаться с местными жителями, которые вспомнили, что видели в тот злополучный день падающий с неба лайнер с эмблемой дракона на хвосте, похожей на ту, которая есть у авиакомпании Malaysia Airlines.

Ранее Бойер уже говорил о том, что нашел несколько обломков воздушного судна в джунглях Камбоджи. Он надеется, что расследование этого дела возобновят. К слову, технический эксперт Ян Уилсон также заявлял о том, что "Боинг" упал в этой стране, а не в открытом море. Министерство транспорта Малайзии в какой-то момент тоже сообщило, что самолет находился в воздушном пространстве Камбоджи, но позже опровергло эту информацию.

Лайнер летел рейсом MH370 из Куала-Лумпура в Пекин 8 марта 2014 года. На его борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. По одной из последних версий исследователей-любителей, из-за разгерметизации все люди скончались за 15 минут от недостатка кислорода, кроме оставшегося в кабине летчиков второго пилота Фарика Абдула Хамида, который еще несколько часов управлял лайнером. Командир экипажа Захари Ахмад Шах вышел в салон незадолго до происшествия. Из-за того, что Хамиду тяжело было дышать, его разум помутился, в результате чего самолет упал.