Ключ к разгадке тайны малайзийского "Боинга" - в руках пяти человек

Появились новые подробности одного из самых странных дел

Раскрыть правду об исчезновении лайнера готовы сразу несколько очевидцев.

Пять свидетелей видели, как самолет Boeing-777 по ошибке был сбит малайзийскими военными.

С таким сенсационным заявлением выступил исследователь трагедии, ирландский частный детектив Ноэль О'Гара, сообщает таблоид Daily Mail. При этом власти Малайзии официально заявляют, что все данные указывают на то, что лайнер преднамеренно сменил курс и ушел с назначенного маршрута.

Однако О'Гара считает, что в Куала-Лумпур скрывают истинное положение дел и уже убрали все улики, указывающие на причастность военных к крушению самолета. По словам детектива, падение горящего лайнера видели не менее пяти человек: новозеландский рабочий Майк Маккей, работавший на буровой установке недалеко от побережья Вьетнама, пассажирка другого рейса, летевшего в том же районе – Латиф Далела, англичанка Кэтрин Ти, путешествовавшая на яхте в Пхукет, а также 2 рыбака из Малайзии.

Кроме того, я январе этого года индонезийский рыбак Русли Хузмин заявил, что он и другие члены команды рыболовного судна своими глазами видели крушение рейса МН370. Более того, он даже сообщил точные GPS-координаты места, куда упал "Боинг". На вопрос о том, почему он 5 лет молчал, Хузмин не ответил.

Самолет "Малайзийских авиалиний", летевший из Куала-Лумпур в Пекин, исчез 8 марта 2014 года вместе с командой и пассажирами. Обломков корпуса лайнера так и не нашли, хотя власти провели поисковую операцию, охватившую 46 тыс. кв. миль. За прошедшие 5 лет было выдвинуто множество версий гибели лайнера, в том числе, суицид одного из пилотов, разгерметизация и теракт.