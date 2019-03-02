Эксперт раскрыл тайну, используя математику

В расследовании о таинственном исчезновении малазийского "Боинга" появляются все новые версии и предположения о его возможном местонахождении. Американский специалист утверждает, что лайнер рейса MH370 разбился у берегов Вьетнама.

Он подчеркнул, что благодаря расчетам известных данных о самолете о получил координаты места его падения. По его словам, после исчезновения с радаров "Боинг" пролетел еще 33 минуты и затем по неизвестной причине упал в океан. Эксперт передал свои данные группе, которая продолжает поиски лайнера, передает Express.

Лайнер летел рейсом MH370 из Куала-Лумпура в Пекин 8 марта 2014 года. На его борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. По одной из последних версий исследователей-любителей, из-за разгерметизации все люди скончались за 15 минут от недостатка кислорода, кроме оставшегося в кабине летчиков второго пилота Фарика Абдула Хамида, который еще несколько часов управлял лайнером. Командир экипажа Захари Ахмад Шах вышел в салон незадолго до происшествия. Из-за того, что Хамиду тяжело было дышать, его разум помутился, в результате чего самолет упал.