"Искандеры" напугали до смерти Украину

Американцы российским ядерным оружием щекочут нервы украинцам

Украинские СМИ подхватили страшилку, распространенную коллегами из США, а именно телекомпанией Fox News, по просьбе которой израильская фирма Imagesat International предоставила спутниковые снимки развернутых ракет и пусковых установок российских "Искандеров" в Краснодарском крае. В Незалежной уже заговорили о том, что раз радиус действия ОТРК до 500 км, а они расположены на расстоянии примерно 430 км от украинской границы, значит оружие направлено на неньку.

На опубликованных снимках можно увидеть комплексы "Искандер" с несколькими бункерами и ангарами. Рядом с пусковой установкой расположена мобильная система для проведения перезарядки новыми ракетами. Один из бункеров открыт, и видно, что из него выезжает другая транспортно-заряжающая машина, сообщает Fox News.

"Радиус действия баллистических ракет "Искандер" до 500 км, и они могут нести как обычные, так и ядерные боеголовки, представляя опасность для большинства союзников США по НАТО", – отмечает американский телеканал.

Fox News добавляет, что такие же российские ОТРК развернуты возле границы с Монголией в Улан-Удэ. Там находятся четыре пусковые установки и одна системы перезарядки для них.

Осталось непонятным, что так взволновало американо-украинские СМИ. Еще в декабре 2013-го стало известно, что первый дивизион бригадного комплекта комплексов "Искандер-М" поступил в Краснодар в расположение 1-й гвардейской ракетной Оршанской орденов Суворова и Кутузова бригады. В июне прошлого года в рамках проверки боеготовности частей Краснодарского края расчеты ОТРК "Искандер" отработали поражение морских целей.



Оперативно-тактический комплекс "Искандер" – одна из самых загадочных систем вооружения российской армии, характеристики которого детально афишировать Минобороны РФ не любит.

