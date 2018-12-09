США назвали четыре убийственных козыря РФ

Наши военные достижения отобьют у НАТО желание воевать

Россия имеет в распоряжении несколько убедительных аргументов в гипотетическом конфликте с Североатлантическим альянсом, пишет американское издание The National Interest.

Во-первых, это отечественные танки. Т-72Б3 равно как и его аналог Т-90А обладают рядом преимуществ перед своими западными конкурентами – они легче и, следовательно, мобильнее, а также защищены более надежной броней. Кстати, повышенный уровень защиты делает их более стойкими перед противотанковым вооружением, что увеличивает шансы на победу в ближнем в бою.

Во-вторых, у России есть "Смерч". Реактивная система залпового огня, оснащенная ракетами калибром 300 мм, способна оставить мокрое место от вражеских сил в радиусе 100 км.

Третий "туз" в рукаве российской армии – "Искандеры". Благодаря своей скорости и точности они успешно обходят системы ПРО соперника. Эти ракетные комплексы могут уничтожить врага на расстоянии до 500 км.

Наконец, последним военным козырем России, по мнению издания, является ЗРК С-400. Комплекс способен нанести удар сразу по 36 самолетам противника, которые находятся в радиусе 400 км7