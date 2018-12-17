Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Россия применила "Искандеры" в Сирии

Фото: ТАСС
Об этом впервые заявили официально

Российские ракетчики применили ОТРК "Искандер" в Сирии против террористов. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов журналистам после поездки в Арабскую Республику.

"Подтвердил свою эффективность ракетный комплекс сухопутных войск "Искандер-М", а также реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" и "Смерч", – цитирует "Интерфакс" Борисова.

По теме

Где именно, когда и при каких обстоятельствах были применены ракеты, вице-премьер не уточнил, однако отметил, что боевое применение вооружений и военной техники в Сирии тщательно проанализировали, а выявленные недостатки оперативно устранили.

Как известно, 13-14 декабря Борисов находился в Сирии с официальным визитом, где встречался с главой государства Башаром Асадом.

О том, что в Сирии находятся российские ОТРК "Искандер", зарубежные СМИ сообщили еще в январе 2017 г., сославшись на данные израильских журналистов, а также снимки из космоса.

ImageSat International (iSi), являющаяся дочерней компанией государственной корпорации Israel Aerospace Industries (IAI), опубликовала снимки военно-воздушной базы "Латакия", где рядом с грузовиками и военной техникой стоят два припаркованных тягача, действительно напоминающих "Искандеры". Эксперты iSi предположили, что обычно ОТРК находятся на своих позициях под камуфляжной сеткой и их не разглядеть, однако проливные дожди вынудили военных временно отогнать комплексы в безопасное место, где их и засекли спутники.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Европа отвернулась от Украины

Старый Свет не обращает внимания на Киев и просьбы президента

США отменили учения в Арктике из-за робости перед Россией

Американцы готовы лишиться многого, лишь бы не просить помощи у россиян

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей