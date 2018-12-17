Россия применила "Искандеры" в Сирии

Об этом впервые заявили официально

Российские ракетчики применили ОТРК "Искандер" в Сирии против террористов. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов журналистам после поездки в Арабскую Республику.

"Подтвердил свою эффективность ракетный комплекс сухопутных войск "Искандер-М", а также реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" и "Смерч", – цитирует "Интерфакс" Борисова.

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Где именно, когда и при каких обстоятельствах были применены ракеты, вице-премьер не уточнил, однако отметил, что боевое применение вооружений и военной техники в Сирии тщательно проанализировали, а выявленные недостатки оперативно устранили.

Как известно, 13-14 декабря Борисов находился в Сирии с официальным визитом, где встречался с главой государства Башаром Асадом.

О том, что в Сирии находятся российские ОТРК "Искандер", зарубежные СМИ сообщили еще в январе 2017 г., сославшись на данные израильских журналистов, а также снимки из космоса.

ImageSat International (iSi), являющаяся дочерней компанией государственной корпорации Israel Aerospace Industries (IAI), опубликовала снимки военно-воздушной базы "Латакия", где рядом с грузовиками и военной техникой стоят два припаркованных тягача, действительно напоминающих "Искандеры". Эксперты iSi предположили, что обычно ОТРК находятся на своих позициях под камуфляжной сеткой и их не разглядеть, однако проливные дожди вынудили военных временно отогнать комплексы в безопасное место, где их и засекли спутники.