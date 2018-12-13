"Искандеры" взяли под прицел Киев

На Украине опасаются атаки Москвы

Российские ОТРК "Искандер" полностью "перекрывают" Киев и представляют реальную угрозу для Украины.

Об этом заявил в эфире одного из украинских телеканалов министр обороны Украина Степан Полторак. По его словам, Россия передислоцировала ракетные комплексы поближе к украинской границе, и теперь в радиус поражения ОТРК входит Киев.

"Искандеры" размещены в районе Краснодара, но теперь российские военные якобы передвинули часть ОТРК западнее, и теперь они находятся на расстоянии всего 50 км от границы.

"Если бы он находился на старом месте, где он был до этого, он бы не доставал до Киева. Сегодня он перекрывает даже Киев. Это угроза", – цитирует Полторака УНН.

Кроме того, Полторак заявил, что Россия увеличила свои войска на три батальона тактической группы, а также перебросила дополнительно 300 танков.

Ситуация в Крыму на российско-украинской границе стала более напряженной после инцидента в Керченском проливе, когда ФСБ России задержало экипажи трех военных кораблей ВМС Украины за незаконное пересечение территориальных вод РФ. На Украине было введено военное положение, и объявлено сразу несколько учений. Россия, в свою очередь, перебросила в Крым несколько новых кораблей, в том числе, вооруженных "Калибрами".



