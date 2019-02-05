Хозяин "Рошена" открыл правду об "истинных" планах российского лидера на Украину

Действующий глава украинского государства Петр Порошенко заявил, что президент России Владимир Путин намерен "вернуть под российское ярмо" не только Крым, но и Донбасс, и вообще всю Украину. Говоря о мирном разрешении вооруженного конфликта в шахтерском крае, устроенного руками самих постмайданных деятелей, "шоколадный король" указал населению страны за угол, где должен их встретить мир, а там стоит лидер РФ.

Свои фантазии Петр Алексеевич проговорил нации во время программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Когда закончится война? Это очень важный вопрос, потому что тема мира эксплуатируется всеми кандидатами в президенты Украины. Абсолютное большинство из них декларируют, что знают, где мир. Здесь за углом, если стать на колени и попросить, – там сидит мир. Хочу вас разочаровать – там за углом стоит Путин и ждет вас",

– пугал пан Порошенко украинцев.

Также он уверен, что российский президент хочет ликвидации так называемой Православной церкви Украины и федерализации Незалежной, чтобы "в Москве решали, куда идти украинскому государству и украинскому народу".

"Выходите с этим на референдум, спросите, только вас ждет разочарование – украинцы свободный народ, никогда этого не примут",

– сказал как отрезал кандидат на второй президентский срок.

Сейчас на Украине все претенденты на место у руля высшей власти обвиняют друг друга в работе на Кремль, поскольку это самый легкий путь заслужить электоральные голоса ура-патриотов, ветеранов АТО-ООС, националистов всех цветов, не определившееся и неграмотное население. Буквально накануне молнии в хозяина "Рошена" метала на заседании Согласительного совета Верховной рады вице-спикер Оксана Сыроед, которая представляет партию "Самопомощь" мэра Львова Андрея Садового, также рвущегося в президентское кресло.

На фоне реляций о не сегодняшнем, так завтрашнем вступлении Украины в ЕС и НАТО она упрекнула пана Порошенко в провале соглашения об ассоциации с Евросоюзом, разворовывании бюджета на оборону под якобы стандарты альянса.

"Может, не надо шантажировать, рассказывать украинцам, что если не проголосуют за Петра Порошенко, то будет "реванш России", может, Петр Порошенко и стал тем реваншем России, которым нас так пугают?" – цитирует "ПолитНавигатор" пани Сыроед.

