Американский специалист рассказала о гормоне любви

Находящаяся сейчас в неопределенном состоянии с вечной приставкой и.о. министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун продолжает засыпать свою страницу в Сети странными лексическими образованиями с двойственным подтекстом. На фоне возвращенных накануне киевским судом американке ее полномочий она разразилась постом о лекарстве, которое принимали украинцы в дни "революции гидности" зимой 2013-2014 годов на Майдане.

По ее словам, в мозгу участников сплоченной команды выделяется окситоцин, или гормон любви, который и движет коллективной массой.

"Когда мы собираемся вместе, чтобы отстоять общие ценности, то наполняем воздух любовью! В мозге людей, которые находятся в сплоченной команде, активно выделяется окситоцин или гормон любви. Ибо он также образуется, когда мы влюблены",

– написала американка в Facebook.

Дальше она привела ряд интересных фактов, связанных с препаратом на основе того самого гормона, а именно назального спрея "Окситоцин" – кому и в каких условиях он помогает. Эту часть мы пропустим, отметим лишь, что, со слов пани Супрун, лекарство "помогает запоминать важные для нас социальные события", а выделение его "в мозге стимулируют объятия, рукопожатие, созерцание любимых и детей и времяпрепровождение с единомышленниками".





И совершенно гениальная констатация пользы препарата.

"Возможно, именно поэтому во время Революции Достоинства нас никогда не покидало ощущение любви и огромной поддержки. Когда мы искренни в своих убеждениях и сплочены, чтобы за них бороться – то способны на все. Потому что любовь всегда побеждает",

– резюмировала а-ля американская хиппи, подтверждая невольно слухи о том, что майдановцев поддерживали психотропными веществами, о чем немало свидетельств от самих участников событий пятилетней давности.

Фанаты пани Супрун облайкали ее сердечками, но нашлись и здравомыслящие украинцы, которые оставили адекватные комментарии.

"А как с этим в американских выступлениях?? Почему там бьют машины, и тому подобное, когда собираются вместе? Окситоцина не хватает?????"

"Майданный "окситоцин" имеет название – каптогон".

"Кому окситоцин, а кому шанс до "корита" пролізти..."





Напомним, в четверг, 14 февраля, Окружной административный суд Киева отменил решение, которое запрещало Супрун исполнять обязанности главы Минздрава. Ее отстранения от должности добивается депутат Верховной рады от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук, которого не устраивает затеянная американкой реформа здравоохранения.

Сегодня у стен суда представители МОЗ провели брифинг с Супрун, на котором рассказали о том, что их работа разблокирована, и о планах на ближайшее время. Перед выступлением чиновников собралась толпа как противников министра, так и ее сторонников. Как сообщает "Информатор", пресс-конференцию пытались сорвать радикалы криками "Ганьба!"

Кто-то задал пани Супрун вопрос, который так волнует большую половину народа, является ли она гражданкой США. На это чиновница выкрикнула, что она украинка. На другие вопросы и.о министра здравоохранения вообще не стала отвечать. После окончания брифинга американская украинка села в машину и умчалась прочь.

