Киев хоть где-то выбился в лидеры

В 2018 г. в Незалежной было зафиксировано наибольшее число случаев заболевания корью в Европе. Такие данные распространила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).



Всего на европейском континенте корью в прошлом году заболели свыше 82 тыс. человек. Это максимальный показатель за последние десять лет. Более половины выявленных случаев пришлось на Украину, где опасный диагноз был поставлен 53 тыс. жителей, передает Украинская служба BBC.

Сравниться с масштабами украинской катастрофы не может ни одна другая страна. В Сербии, которая заняла второе место по числу заболевших корью, зафиксировано 5 тыс. случаев (в десять раз меньше, чем на Украине).

Незалежная оказалась впереди Европы всей и по числу смертельных исходов. От кори в прошлом году в стране умерло 16 человек. Всего на континенте зафиксировано 72 летальных случая, вызванных острым инфекционным заболеванием.

Болеют, в основном, украинцы, живущие в западных регионах страны, – во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой и Тернопольской областях. По мнению специалистов ВОЗ, тяжелая эпидемиологическая обстановка на Украине вызвана низкими показателями вакцинации населения.

До такого положения дел страну довело правительство Владимира Гройсмана. В феврале прошлого года кабмин принял постановление о запрете применения на территории Украины российской вакцины "Приорикс" от кори, паротита и краснухи. Медикаменту отказались выдавать регистрацию, после чего его изъяли из аптек и лечебных учреждений как незарегистрированное лекарственное средство.

Украинские власти не желают признавать ошибки, а потому выдумывают для объяснения эпидемии совершенно фантастические причины. Так, бывший министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун связала распространение кори с установлением по всей стране памятников Владимиру Ленину. Мол, этот "вирус" в свое время захватил Украину и справиться с ним было очень непросто, и именно то же самое происходит с корью.

Супрун призвала украинцев делать прививки, на что интернет-пользователи ей резонно ответили, что для этого неплохо было бы для начала снять запрет на использование российских вакцин.

Эпидемия кори на Украине не на шутку испугала американцев. Посольство США в Киеве сообщило о том, что всех украинцев, которые отправятся в Америку, тщательно проверят на предмет заразы.

Еженедельно Киев фиксирует по несколько тысяч новых случаев заболевания корью. При этом власти страны отказываются официально вводить режим эпидемии, опасаясь, что это плохо скажется на рейтинге президента Петра Порошенко в преддверии выборов главы государства.