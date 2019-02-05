Болезнь зафиксировали в Москве, Петербурге и других регионах

В последние недели сразу в нескольких точках России отмечены случаи заболевания корью. В минувшие выходные инфекция добралась и до столицы. Из хостела на юго-востоке Москвы были госпитализированы 25 человек с подозрением на опасную болезнь. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.



ЧП случилось в хостеле "Тут как дома". Один из постояльцев, который не был привит против кори, 28 января пожаловался на сильное недомогание. За медицинской помощью он не обратился, в результате его состояние резко ухудшилось, и 2 февраля заболевший был госпитализирован в одну из московских больниц. Однако к тому моменту он уже успел заразить своих соседей.

"Впоследствии, 3 февраля был госпитализирован с диагнозом "корь" второй проживавший в хостеле иностранный гражданин… В ходе медосмотра контактных среди рабочих выявлено 23 человека, проживавших в хостеле, с температурой и катаральными явлениями без сыпи, которые также госпитализированы в инфекционный стационар с диагнозом "ОРВИ, контакт с корью",

– сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора (цитируется по ТАСС).

В представительстве Министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана в России уточнили, что все госпитализированные – граждане Таджикистана.

Сотрудники службы и медицинские работники осмотрели оставшихся постояльцев и персонал хостела. Тем, кто ранее не прошел вакцинацию, были сделаны прививки. Всего данную процедуру прошли 1370 человек, в основном это иностранные рабочие с окрестных строительных площадках.

На владельцев "Тут как дома" составили протокол об административном правонарушении по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта". Роспотребнадзор продолжает эпидемиологическое расследование "как по месту проживания строительных рабочих, так и по месту размещения строительных площадок".

Случаи заболевания корью в последние дни были зафиксированы и в Санкт-Петербурге. Мужчина, у которого была диагностирована корь, до госпитализации успел заразить шестерых соседей по дому, в том числе четверых детей. Главный санитарный врач Северной столицы Наталия Башкетова объявила Петербург территорией, неблагополучной по кори, поскольку распространяется инфекция очень быстро. Она подписала постановление о дополнительных мерах по предотвращению распространения инфекции. За прошлый год, по ее словам, заболеваемость корью в городе выросла почти в 17 раз – с четырех до 54 случаев, сообщает издание "Доктор Питер".

В Северной Осетии в прошлом году корь стали диагностировать в восемь раз чаще, чем в 2017-м, передает "Основа". А в Тазовском районе Ямало-Ненецком корью заболел вахтовый рабочий на газовом месторождении. В результате пришлось экстренно привить около 640 его коллег, сообщает "Красный Север". В столице Урала в последнее время смертельную инфекцию подхватили уже девять человек, передает "Эхо Москвы – Екатеринург".

Мощный очаг инфекции находится и в соседнем государстве. По данным Минздрава Украины, в стране за неделю выявлено уже более 3,3 тыс. случаев заболевания корью, сообщает РИА "Новости". Киев со дня на день может объявить режим эпидемии.

Корь – чрезвычайно заразная опасная инфекция. Заболевание протекает при высокой температуре тела, которая поднимается до 40 градусов, а также с воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и сыпью на коже. Единственным видом профилактики является вакцинация. По данным Роспотребнадзора, в нашей стране от кори привиты 97% взрослых.