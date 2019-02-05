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Пол-России слегло: грипп захватил страну

Фото: www.globallookpress.com
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К сезонным заболеваниям добавилась и новая напасть

Эпидемия гриппа зафиксирована в более чем половине субъектов Российской Федерации – эпидпорог превышен в сорока трех регионах.

На карантин закрыты 2,5 тыс. школ и 800 детских садов, приводит НТВ данные Роспотребнадзора. При этом у заболевших чаще всего диагностируют грипп H1N1 или "свиной грипп", от которого 10 лет назад в мире скончались почти 2 тыс. человек.

В ведомстве в период эпидемии открыта Всероссийская "горячая линия" по профилактике гриппа и ОРВИ. Кроме того, такие же линии и консультационные пункты открыты в каждом регионе.

Врачи советуют вовремя – до начала эпидемии – делать прививки, чаще мыть руки, избегать массовых скоплений людей. Заболевшие должны непременно оставаться дома, чтобы не заражать других и не переносить болезнь "на ногах", чтобы избежать осложнений.

Ранее сообщалось, что в России зафиксированы вспышки заболевания корью.

Валентина МАЙОРОВА
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