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Заболевшие корью дети не были привиты

Фото: www.globallookpress.com
Родители ребят отказались от вакцинации

Карантин в столичных школах, о чем говорится на сайтах учебных заведений, введен по вине беспечных взрослых, заявили специалисты управления Роспотребнадзора. Вместо того, чтобы обезопасить своих детей, родители поступили с точностью до наоборот. Они отказались от прививок против кори, поставив под удар здоровье своих чад.

"С 25 января 2019 г. по настоящее время в двух школах Москвы зарегистрировано два очага заболевания корью. В школе №1434 (ул. Раменки, д. 15, корп. 1 и корп. 2) в ЗАО заболели трое детей из одной семьи. Все заболевшие дети с рождения не привиты против кори по причине отказа родителей от проведения профилактических прививок. Кроме этого, зарегистрирован один случай кори в школе №1797 (ул. 1-я Гражданская, д. 96) в ВАО, ребенок также не привит", –

сообщили в пресс-службе столичного управления, отметив что в учебных заведениях проводятся противоэпидемические мероприятия, в частности профилактическая иммунизация и регулярные медосмотры. Ученики, которые контактировали с больными, находятся под наблюдением специалистов. В школы пока не принимают новых сотрудников. А тех, кто не привит против кори и не переболел ей, отстранили от работы на 21 день.

На трехнедельные каникулы отправили также уязвимых учеников. Все они – в группе риска. Для непривитых и неболевших корью контакт с зараженным фатален. В 100 % случаев их поражает недуг. В ведомстве напоминают, что защитная инъекция обязательна. Первую прививку детям делают в один год, вторую – в шесть лет, перед школой.

"При нарушении сроков введения первая прививка может быть проведена ребенку в любом возрасте, вторая прививка проводится детям после шести лет не ранее чем через три месяца после первой", – разъяснили специалисты.

Фото: www.globallookpress.com

Иммунизация против кори проводится в рамках "Национального календаря профилактических прививок" и "Регионального календаря профилактических прививок". Дети от года до совершеннолетия и взрослые до 35 лет (декретированные контингенты до 55 лет) должны быть привиты. Это можно сделать абсолютно бесплатно в поликлинике по месту жительства. Адреса и телефоны есть на сайте: www.mosgorzdrav.ru. Телефон справочной линии: 8(495) 318-00-11.

Ксения АНДРЕЕВА
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