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"Успокаиваться нельзя": Украина угрожает эпидемией России

Фото: www.globallookpress.com
Мигранты могут привезти из Незалежной опасную болезнь

Роспотребнадзор бьет тревогу из-за высокой заболеваемости кори со смертельными исходами на Украине. Ситуация настолько плохая, что в стране со дня на день могут ввести режим эпидемии из-за вспышки болезни.

По словам главы ведомства Анны Поповой, корь – одно из немногих заболеваний, вероятность заражения которым равна 100%.

"То есть если вокруг заболевшего в период его опасного состояния для окружающих будет 100 человек, не имеющих иммунитета, то заболеют все 100",

цитирует руководителя ведомства РИА Новости.

При этом она отметила, что в России от кори привиты более 97% граждан. Кроме того, теперь возраст, до которого можно сделать бесплатную прививку против этого недуга, вырос с 35 до 55 лет. Однако расслабляться не стоит.

Попова заявила, что иммиграционные потоки возрастают и "оставлять контроль и успокаиваться нельзя". Чтобы избежать эпидемии, при въезде в нашу страну уже усилили санитарно-карантинный контроль.

Ранее отмечалось, что из Украины корь расползается и в соседние страны. Так, в ноябре Министерство здравоохранения Польши уже заявило, что готовит законопроект, согласно которому въезд в страну без справки о прививках будет запрещен.

Людмила ФОКАНОВА
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