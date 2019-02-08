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Крымский мост "оставил" украинцев без тюльки

Фото: most.life
Рыбаки Незалежной жалуются на отсутствие лова и квот

Представители рыбной отрасли Украины продолжают ныть по поводу построенного Россией Крымского моста, заявляя, что из-за него и присутствия ВМФ РФ в районе транспортного перехода украинцы не могут ловить любимую хамсу и тюльку. Также они жалуются на отсутствие четких границ в Азовском море.

"На сегодня это закрытые районы для промысла, опять же, построен тот же Крымский мост, который конкретно лишил украинских азовских рыбаков подхода в тот район для лова хамсы, того ресурса, который может давать до 30 тыс. тонн в год. На сегодня вылов азовской хамсы составляет около 100 тонн. Район для нас закрыт, нас туда не пускают. Постоянное присутствие военного флота России в Азовском море – фактор, который ограничивает передвижение наших украинских рыбаков",

– сообщил на брифинге член российско-украинской комиссии по регулированию рыболовства в Азовском море Андрей Чуклин.

Такое впечатление, что хамса поголовно попряталась под опорами Крымского моста исключительно от рыбаков Незалежной.

Дальше – больше.

Оказывается, мы виноваты еще и в том, что на 2019 год не были распределены квоты на вылов. Тут необходимо напомнить украинцам, какую клоунаду изобразил нынешний любимец Киевакрымско-татарский экстремист, глава запрещенного в РФ меджлиса Рефат Чубаров в октябре 2018-го, когда ворвался на заседание Комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море с участием российских и украинских представителей, проходившего в Киеве. Он потребовал прекратить встречу и выпроводить нашу делегацию из страны. А именно на этом совещании и должны были согласовать вопросы квот.

И что же сейчас? Очередной плач Ярославны.

"Рыбаки Азовского моря сидят на берегу. Азовское море к промыслу не приступило, хотя рыбаки РФ уже на промысле с первых чисел января. Там сейчас идет промысел тюльки, вида, который давал основной объем в копилку всего вылова. Рыбаки даже не вышли – нет перспектив, рыбаки сопредельного государства уже месяц работают",

– сокрушается Чуклин.


Справедливости надо заметить, что он в своем спиче ругал и киевские власти, которые не могут по примеру Москвы оформить документы на право вылова рыбы в упрощенном варианте, поскольку пока пройдут все согласования в министерствах, наступит март, когда уже промысел тюльки завершится. 

Мало этого, еще и собственные правоохранительные органы бьют по рукам украинских моряков. По словам главы Ассоциации рыболовов Украины Александра Чистякова, из-за отсутствия квот лов оказался вне закона.

"Два дня назад на Азове было задержано наше судно нашей бердянской рыбоохраной, которое выловило 8 тонн тюльки. Штраф и компенсация за ущерб составили более 1,5 млн гривен. Если так пойдет и дальше, то есть не будет квот и наших рыбаков, выполняющих продовольственную программу, будут свои же задерживать, у нас останется право только на прибрежный лов. Прибрежный лов в прошлом году – это всего 2% от всего объема, выловленного на Азове",

– подчеркнул Чистяков.

Также азовские рыбаки несут убытки из-за простоя судов и неработающих рыбоперерабатывающих цехов. Всего, по его данным, сейчас без работы оказалось более 10 тыс. человек.

Одним словом, куда ни глянь – кругом зрада.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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