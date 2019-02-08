В дом больного Януковича вызвали священника

Хозяин жилья отсутствовал на церемонии

Квартиру Виктора Януковича на Оболонской набережной в Киеве освятили.

О том, что жилье когда-то принадлежало бывшему президенту Украины, отец Петр узнал только после того, как прибыл на место совершения требы, отмечает сайт "Громадське".

Эксперты оценили роскошные 240-метровые хоромы экс-главы Незалежной в более чем 60 млн рублей. При этом отмечается, что квартира требует ремонта и в ней нет мебели. По данным источника, Янукович до сих пор юридически остается владельцем квартиры, однако в связи с арестом не имеет фактического доступа к ней. Долги экс-президента за коммунальные услуги за 4 года достигли сотни тысяч гривен.

Квартира на Оболонской набережной, а также 2 гаража общей стоимостью около 3 млн руб. были арестованы в рамках уголовного дела о неправомерном отчуждении имущества бывшим президентом Януковичем, которое в настоящее время расследует Генеральная прокуратура Украины.

Районный суд Киева 24 января заочно приговорил Виктора Януковича к 13 годам тюрьмы, экс-президент в ответ на это заявил, что приговор был вынесен под диктовку власти.