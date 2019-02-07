Россия придумала для Незалежной "венесуэльский сценарий"

На Украине на фоне почти тотального запрета российских СМИ очень внимательно прислушиваются ко всем мнениям, звучащим в наших теле– и радиоэфирах, особенно сейчас, когда в самом разгаре идет предвыборная президентская гонка. И вот на берегах Днепра поняли, зачем Россия приютила свергнутого в результате госпереворота в 2014 г. главу государства Виктора Януковича. А затем, оказывается, чтобы признать после выборов 31 марта незаконной власть Украины, все решения Киева объявить нелегальными и сформировать правительство в изгнании. Виктора Федоровича "на броневике" планируется доставить в качестве главы государства назад в Незалежную.

Об этом говорилось в эфире телеканала "Прямой", который связывают с действующим президентом Петром Порошенко. Там внимательно послушали вчерашнюю пресс-конференцию Януковича, а также обратили внимание на высказывание российского политолога Сергея Маркова, заявившего на "Эхо Москвы" о том, что Россия должна действовать жестче в отношении Украины.

Наш эксперт предложил признать нынешнюю украинскую власть незаконной, а киевский режим объявить реализующим политику государственного терроризма.

"И признать, наконец, правительство в изгнании Украины. Это очень важный практический шаг. Что это будет означать? Правительство в изгнании, естественно, назовет все эти решения украинских властей незаконными. Во-первых, можно признать это ошибкой. Во-вторых, можно нынешние власти признать незаконными. Тем более наших наблюдателей, как вы знаете, они пытаются заблокировать, чтобы они не могли приехать", – сказал Марков.

Реакция сбежавшего из Москвы в период "революции гидности", ставшего ярым украинским пропагандистом и ура-патриотом Матвея Ганапольского была истеричной. Его вдруг осенило, зачем РФ нужен смещенный Виктор Федорович.

"Я теперь понимаю, что будут делать с Януковичем. Янукович будет это правительство в изгнании, это Россия заявит, что она не признает эти выборы, (лидер "Батькивщины" Юлия) Тимошенко подтвердит, что выборы были сфальсифицированы, если Порошенко выиграет. А так, Москва скажет: "Мы не признаем итоги этих выборов, у нас есть законное правительство в изгнании. То, что делается на Украине, нелегитимно", – заявил Ганапольский в эфире "Прямого".

И попросил "теперь без эмоций" прокомментировать данный "российский сценарий" своего гостя политтехнолога Виктора Уколова, который сотрудничает с администрацией Порошенко. Украинский эксперт в словах Маркова узрел планы РФ к захвату Незалежной.

"Это выглядит как подготовка легенды, что позволит начать интервенцию против Украины, российской интервенции. "Казус белли", так называемый, повод к войне. В истории Украины подобные вещи были, когда в Харькове было создано типа правительство в противовес Центральной раде и оттуда в 19-м году началось наступление большевиков в угоду тому правительству, где украинцев почти не было. Там были как раз россияне, российские большевики, а это наступление велось во многом силами большевистской России. Так вот, готовится сценарий будущего нападения на Украину", – уверен Уколов.

Он подчеркнул, что в данном сценарии принимают непосредственное участие Янукович и Марков.

