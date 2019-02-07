Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Янукович готовится стать президентом Украины в изгнании

Виктор Янукович. Фото: www.globallookpress.com
Россия придумала для Незалежной "венесуэльский сценарий"

На Украине на фоне почти тотального запрета российских СМИ очень внимательно прислушиваются ко всем мнениям, звучащим в наших теле– и радиоэфирах, особенно сейчас, когда в самом разгаре идет предвыборная президентская гонка. И вот на берегах Днепра поняли, зачем Россия приютила свергнутого в результате госпереворота в 2014 г. главу государства Виктора Януковича. А затем, оказывается, чтобы признать после выборов 31 марта незаконной власть Украины, все решения Киева объявить нелегальными и сформировать правительство в изгнании. Виктора Федоровича "на броневике" планируется доставить в качестве главы государства назад в Незалежную.

Об этом говорилось в эфире телеканала "Прямой", который связывают с действующим президентом Петром Порошенко. Там внимательно послушали вчерашнюю пресс-конференцию Януковича, а также обратили внимание на высказывание российского политолога Сергея Маркова, заявившего на "Эхо Москвы" о том, что Россия должна действовать жестче в отношении Украины.

Наш эксперт предложил признать нынешнюю украинскую власть незаконной, а киевский режим объявить реализующим политику государственного терроризма.

"И признать, наконец, правительство в изгнании Украины. Это очень важный практический шаг. Что это будет означать? Правительство в изгнании, естественно, назовет все эти решения украинских властей незаконными. Во-первых, можно признать это ошибкой. Во-вторых, можно нынешние власти признать незаконными. Тем более наших наблюдателей, как вы знаете, они пытаются заблокировать, чтобы они не могли приехать", – сказал Марков.

Реакция сбежавшего из Москвы в период "революции гидности", ставшего ярым украинским пропагандистом и ура-патриотом Матвея Ганапольского была истеричной. Его вдруг осенило, зачем РФ нужен смещенный Виктор Федорович.

"Я теперь понимаю, что будут делать с Януковичем. Янукович будет это правительство в изгнании, это Россия заявит, что она не признает эти выборы, (лидер "Батькивщины" Юлия) Тимошенко подтвердит, что выборы были сфальсифицированы, если Порошенко выиграет. А так, Москва скажет: "Мы не признаем итоги этих выборов, у нас есть законное правительство в изгнании. То, что делается на Украине, нелегитимно", – заявил Ганапольский в эфире "Прямого".

И попросил "теперь без эмоций" прокомментировать данный "российский сценарий" своего гостя политтехнолога Виктора Уколова, который сотрудничает с администрацией Порошенко. Украинский эксперт в словах Маркова узрел планы РФ к захвату Незалежной.

"Это выглядит как подготовка легенды, что позволит начать интервенцию против Украины, российской интервенции. "Казус белли", так называемый, повод к войне. В истории Украины подобные вещи были, когда в Харькове было создано типа правительство в противовес Центральной раде и оттуда в 19-м году началось наступление большевиков в угоду тому правительству, где украинцев почти не было. Там были как раз россияне, российские большевики, а это наступление велось во многом силами большевистской России. Так вот, готовится сценарий будущего нападения на Украину", – уверен Уколов.

Он подчеркнул, что в данном сценарии принимают непосредственное участие Янукович и Марков.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Пора скупать валюту: доллар скоро подорожает

Эксперты углядели предпосылки нового падения рубля

Вошли во вкус: США готовят новое санкционное наступление

Москве следует держать ухо востро

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей