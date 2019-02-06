Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Янукович вышел на связь

Виктор Янукович. Фото: www.globallookpress.com
Экс-президент решил высказаться впервые после суда

Бывший президент Украины Виктор Янукович созвал пресс-конференцию. Ее начало запланировано на 13.00 по киевскому времени (14.00 мск) в среду, 6 февраля. Вещать экс-глава Незалежной решил из Москвы, но его послание адресовано, в первую очередь, гражданам Украины. "Утро" предлагает текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

13.22 У России нет претензий к Януковичу. Об этом в среду, 6 февраля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Нет, к нему нет претензий со стороны Российской Федерации", – передает РИА ФАН слова Пескова. 

13.20 Позже стало известно, что экс-гарант действительно был в больнице во время вынесения приговора. После спортивной травмы ему потребовалась операция.

13.15 После бегства с Украины в 2014 г. Янукович проживал в России. Однако в последнее время появились сведения, что он может переехать в другую страну. В частности, его адвокат Александр Горошинский сообщал, что экс-президент планирует пройти курс лечения в Израиле.

13.10 Это первое появление Януковича на публике после того, как украинский суд признал экс-президента виновным в госизмене. Вердикт был объявлен 24 января в Оболонском районном суде Киева. Януковича заочно приговорили к 13 годам лишения свободы и обязали выплатить 98,5 тыс. гривен за судебные издержки. Сам обвиняемый в процессе не участвовал, обвинения отвергал.

13.00 В последний раз Янукович созывал пресс-конференцию в марте 2018 года. Тогда он поделился откровениями о том, почему Украина лишилась Крыма.

Фоторепортаж
Янукович прятал любовницу в замке
Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Передумали: США предложили России новый ракетный договор

Американцы хотят затащить туда Китай и другие страны

Лакомый кусочек: британцы нацелились на Крым

Гости из Соединенного Королевства совсем осмелели

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей