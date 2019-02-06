Экс-президент решил высказаться впервые после суда

Бывший президент Украины Виктор Янукович созвал пресс-конференцию. Ее начало запланировано на 13.00 по киевскому времени (14.00 мск) в среду, 6 февраля. Вещать экс-глава Незалежной решил из Москвы, но его послание адресовано, в первую очередь, гражданам Украины. "Утро" предлагает текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

13.22 У России нет претензий к Януковичу. Об этом в среду, 6 февраля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Нет, к нему нет претензий со стороны Российской Федерации", – передает РИА ФАН слова Пескова.

13.20 Позже стало известно, что экс-гарант действительно был в больнице во время вынесения приговора. После спортивной травмы ему потребовалась операция.

13.15 После бегства с Украины в 2014 г. Янукович проживал в России. Однако в последнее время появились сведения, что он может переехать в другую страну. В частности, его адвокат Александр Горошинский сообщал, что экс-президент планирует пройти курс лечения в Израиле.

13.10 Это первое появление Януковича на публике после того, как украинский суд признал экс-президента виновным в госизмене. Вердикт был объявлен 24 января в Оболонском районном суде Киева. Януковича заочно приговорили к 13 годам лишения свободы и обязали выплатить 98,5 тыс. гривен за судебные издержки. Сам обвиняемый в процессе не участвовал, обвинения отвергал.

13.00 В последний раз Янукович созывал пресс-конференцию в марте 2018 года. Тогда он поделился откровениями о том, почему Украина лишилась Крыма.