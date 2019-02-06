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Киевские власти на сегодняшнем заседании приняли решение, даже не обсуждая.
Подписанное в 1995 г. соглашение действовало даже во время самых жестких боевых действий. Теперь же никакой передачи правовой информации между двумя странами не будет. Соответственно, о выдаче преступников речи тоже не идет. О расторжении договора сообщает "РБК Украина".
"Соглашение остается в силе до истечения шести месяцев с даты, когда одна из сторон письменно уведомит другую сторону о своем намерении прекратить действие настоящего соглашения",
– цитирует РИА "Новости" текст соглашения.
Напомним, ранее Украина разорвала договор о дружбе с Россией.
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