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Украина собралась вернуть Януковича из России силой

Виктор Янукович. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеКапитан российского "Норда" исчез на Украине
Бывшего лидера Незалежной предложили вывезти с помощью спецназа

Экс-президента Украины Виктора Януковича, осужденного на прошлой неделе к 13 годам за госизмену и пособничество в войне, власть должна доставить из РФ, проведя спецоперацию. Для этого нужно просто набраться "политического духа". Об этом заявил бывший замглавы СБУ генерал-майор Виктор Ягун.

Он отметил, что "с России выдачи нет" и необходимо забыть про такую перспективу.

"Единственная возможность как-то вырвать его оттуда – это проведение спецоперации, однако сейчас у нас нет ни сил, ни возможностей, ни политического духа для этого",

сказал он в эфире "Еспресо.TV".

По мнению военного пенсионера, отсутствие соответствующего "желания руководства страны" связано с тем, что в случае провала нужно будет "взять на себя ответственность".

"Я знаю, что очень много раз ребята поднимали вопрос, что они могли бы провести какие-то спецоперации, и не обязательно признавать, что они проведены нами. Но вместе с тем нужна политическая воля, а все остальное можно добавить. У нас не настолько хуже ребята, чем в том же Израиле или в Штатах",

– считает эксперт.

Настойчивая телеведущая резонно заметила Ягуну, что силовая операция по доставке Виктора Федоровича в пределы неньки укрепила бы доверие народа к действующей власти. Генерал-майор спустил журналистку с небес на землю.

"Есть опасность, что эта операция может провалиться. А у нас очень много людей хотят строить государство в белых перчатках, с чистой совестью и остаться в истории если не миротворцами, то победителями. А здесь есть опасность, что такие операции не всегда могут проходить гладко и чисто", – разъяснил он.

Ягун добавил, что в настоящее время в Незалежной нет такого лидера, который смог бы взять ответственность за провал на себя, но выразил надежду, что когда-нибудь он появится.

Также бывший замглавы СБУ предположил, что Москва для того, чтобы не выдавать Януковича Киеву, может предоставить ему российское гражданство.

"Скажут: "Он давно уже гражданин РФ, а мы своих граждан не выдаем"... Все. Тема закрылась", – резюмировал Ягун.

Удивительно, что подобные планы приходят в головы украинских военных, хоть и экс, на фоне провальной операции ВМСУ, когда киевские генералы во главе с верховным главнокомандующим послали три судна на прорыв из Черного моря в Азовское под Крымский мост без согласования с российской стороной в ноябре прошлого года. В результате 24 моряка и все корабли были задержаны, а в отношении нарушивших госграницу РФ военнослужащих, из которых двое оказались сотрудниками именно СБУ, сейчас идет уголовное расследование.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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