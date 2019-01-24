Януковича нашли на больничной койке

Экс-президент перенес операцию после спортивной травмы

Предшественник украинского лидера Петра Порошенко Виктор Янукович проходит реабилитацию, которая ему понадобилась после перенесенной операции. Ее он получил во время занятий спортом. О том, что Янукович сейчас находится на больничной койке, сообщил его адвокат Александр Горошинский.

"Виктор Янукович перенес оперативное вмешательство. Сейчас находится на реабилитации",

– рассказал защитник на встрече с журналистами, трансляцию которой вел телеканал "112 Украина". При этом Горошинский не стал развивать данную тему. Госпитализация экс-президента была вполне предсказуемой, поскольку ее необходимость отмечалась ранее. Тогда говорилось об операции на Святой земле.

Напомним, сегодня, 24 января, Оболонский суд Киева признал Януковича государственным изменником. Чтобы огласить заочный приговор, служителям Фемиды понадобилось более полутора лет – именно столько длились разбирательства по делу. Бывший глава Незалежной на процессе не присутствовал, так как с самого 2014 г. его нога не ступала на украинскую землю.