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Украина погрязла в коррупционных делах

Фото: www.globallookpress.com
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Под подозрением глава кабмина, министр образования, генпрокурор

На Украине скоро не останется ни одного руководителя во власти, не обвиненного в коррупции. Причем как бывших, так и пришедших на волне Евромайдана. Как стало известно сегодня, Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро возбудить уголовное дело в отношении главы украинского правительства Владимира Гройсмана по статье о получении неправомерной выгоды.

Об этом пишут "Украинские новости" со ссылкой на судебные материалы.

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"Суд установил, что заявитель (имя не указывается) обратился в НАБУ с просьбой открыть уголовное дело о совершении Гройсманом преступления по статьям 367 ("Служебная халатность") и 368 ("Получение неправомерной выгоды")", – говорится в сообщении в четверг, 17 января.

По данным издания, суд удовлетворил жалобу заявителя и принудил антикоррупционное бюро привлечь к уголовной ответственности действующего премьер-министра.

Необходимо отметить, что это будет уже второе дело против пана Гройсмана. В конце декабря 2018 г. суд обязал НАБУ возбудить дело в отношении руководителя правительства, усмотрев в его деятельности признаки злоупотребления властью.

Также в Единый реестр судебных расследований внесены данные в отношении министра образования страны Лилии Гриневич. Как и пану Гройсману, ей вменяется подозрение в злоупотреблении властью или служебным положением, а также в служебном подлоге. Суд удовлетворил жалобу заявителя и обязал НАБУ расследовать возможные преступления пани Гриневич 29 декабря прошлого года.

Соломенский суд штампует грозные вердикты против нынешних властителей пачками. Буквально накануне он обязал НАБУ возбудить уголовные дела в отношении министра обороны Степана Полторака и мэра Киева Виталия Кличко.

Под пресс попали сам генеральный прокурор страны Юрий Луценко и его первый заместитель Дмитрий Сторожук. Решение суда против этой парочки появилось в системе Единого реестра 10 января. Указывается, что еще 17 октября главе СБУ Василию Грицаку передали некую информацию, которая свидетельствует о совершении Луценко и Сторожуком уголовного коррупционного преступления. Кто именно передал данные, не сообщается.

Ранее НАБУ открыло дела против ряда высокопоставленных чиновников, в том числе в отношении экс-премьера, главного строителя великой украинской "Стены" Арсения Яценюка, бывшего главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, министра юстиции Павла Петренко, директора самого антикоррупционного бюро Артема Сытника.

Сегодня все тот же пан Луценко отрапортовал о завершении расследования генпрокуратурой дела против еще одного экс-главы Национального банка, бывшего первого вице-премьера времен президентства Виктора Януковича Сергея Арбузова. Последнему "инкриминируется злоупотребление своим служебным положением в составе преступной организации, что привело к растрате активов Нацбанка на сумму 220 млн грн", поведал генпрокурор. Как напоминает телеканал "112", Арбузов сейчас находится в розыске. По сведениям украинских СМИ, скорее всего, он находится в России.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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