Вопреки желанию Киева граждане РФ все-таки поедут в Незалежную наблюдателями

Россия отправит на Украину своих людей для наблюдения за ходом голосования за кандидатов в президенты страны. Это произойдет вопреки желанию Киева.

В российском МИД сообщили, что в Незалежную от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ отправятся две россиянки – Кристина Богданова и Елизавета Борисова. По словам представителя дипведомства, история с возможным отказом пускать российских наблюдателей стал своеобразным тестом на приверженность к демократическому пути не столько для Киева, сколько для его западных партнеров.

"Посмотрим, закроют ли они глаза на нарушение демократических процедур или примут меры, чтобы Киев вернулся к выполнению международных обязательств", – заявили "Коммерсанту" в МИД РФ.

Стоит отметить, что из членов мониторинговой миссии от России в Незалежную теоретически могут попасть только женщины из-за действующего закона о запрете въезда в страну мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет. Телеканал "Царьград" отмечает, что этот факт был учтен ОБСЕ, поэтому выбор был сделан в пользу женщин.

Ранее Верховная рада запретила россиянам принимать участие в мониторинге хода голосования на выборных участках, напоминает URA.RU.