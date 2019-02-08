Комику не до шуток - он всерьез опасается за свою жизнь

Украинский артист Владимир Зеленский, недавно зарегистрированный в качестве кандидата на пост президента Незалежной, обратился в правоохранительные органы. По его данным, за ним организована слежка.

Шоумен настаивает, что это не последствия стресса из-за его растущей популярности в стране и не психическое расстройство. Он предоставил нацполиции фактические данные, подтверждающие, что за ним действительно следят некие личности.

В полиции были вынуждены принять заявление и начать проверку по статье "Нарушение неприкосновенности частной жизни".

"7 февраля 2018 один из кандидатов в президенты Украины обратился в органы НПУ с заявлением о зафиксированных фактах слежки за ним и его сотрудниками неизвестными лицами на 12 автомобилях в г.Одесса на фестивале ”Лига смеха“ с 30 января по 4 февраля 2019”, – подтвердили изданию "Бизнес.медиа" в НПУ.

Более того, Зеленский утверждает, что за ним продолжают следить и в Киеве, куда он вернулся после поездки в Одессу. По его мнению, это работают агенты Службы безопасности Украины (СБУ).

"Я чувствую себя постоянно в безопасности. Я благодарю СБУ, что они рядом со мной, даже когда я их не вижу, они меня охраняют, даже если это незаконно – это классно, – приводит "ТСН.ua" слова Зеленского. – Мне кажется, что им надо другое название СБЗ – служба безопасности Зеленского", – предложил шоумен.

Владимир Зеленский сейчас занимает первые строчки в рейтинге популярности кандидатов в президенты Украины. По данным соцопроса, в конце января у него было 19%, у лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко -18,2%, у действующего президента Петра Порошенко около 15%.

Выборы главы Незалежной запланированы на 31 марта 2019 года.