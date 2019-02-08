Средства глава Незалежной взял не из своего кармана, а из бюджета

Избирательная кампания на Украине уже стала поводом для уголовного разбирательства. Один из лидеров президентской гонки Юлия Тимошенко заявила в полицию о том, что действующий глава страны Петр Порошенко покупает голоса избирателей.

"В Национальную полицию вчера вечером поступил полный пакет документов от Юлии Владимировны Тимошенко по поводу подкупа избирателей другим кандидатом. Этот пакет документов принят. Возбуждено уголовное производство",

– подтвердил в эфире телеканала 1+1 министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Глава МВД уточнил, что по фактам нарушений предвыборной кампании уже возбуждено 19 уголовных дел, причем два из них – за незаконные финансовые операции агитаторов от штабов кандидатов. Какой первый – можно только гадать, но второй – точно штаб Порошенко. О том, что его люди скупают электорат, в эфире программы "Право на власть" заявил еще один кандидат в президенты Анатолий Гриценко.

"Говорю под запись, пусть министр Аваков слушает: та информация, которой владею я, – они решили выделить 2 млрд гривен на подкуп. Порошенко своих не даст. Это будут наши с вами деньги, чтобы купить снова людей и чтобы дальше сидеть у корыта", – сообщил Гриценко.

Ранее депутат Верховной рады Виталий Куприй поделился в Facebook информацией, что за голос в поддержку Порошенко украинцы получают по 1 тыс. гривен.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта. По данным на 7 февраля, ЦИК зарегистрировал 41 кандидата. По мнению лидера движения "Украинский выбор – право народа" Виктора Медведчука, такое большое количество претендентов на пост главы государства создано властями искусственно – это может помочь им фальсифицировать результаты голосования.