Нибиру
- Дьявольская планета приближается: Нибиру сняли на видео
- Пострашнее будет: в космосе родилась вторая Нибиру
- Нибиру готовит людей к новой великой эре
По соображениям безопасности Российская Федерация не станет отправлять наших наблюдателей на президентские выборы на Украину. С таким заявлением выступил МИД РФ в пятницу, 8 февраля. В Москве отказали в адекватности украинских властей.
"Российская сторона, исходя из соображений безопасности наших представителей в наблюдательной миссии БДИПЧ, приняла решение воздержаться от их направления на Украину",
– говорится в заявлении министерства иностранных дел.
Отмечается, что Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ получило из МИД Незалежной отказ в аккредитации российских представителей, которые должны были в ближайшее время прибыть на Украину в качестве наблюдателей. В Москве были готовы к такому ходу событий, однако надеялись, "что разум в Киеве все-таки восторжествует".
"К сожалению, расчеты на здравомыслие украинских политиков вновь не оправдались. Расцениваем отказ Украины от аккредитации российских наблюдателей как грубейшее нарушение международных обязательств в области общепринятых электоральных процедур",
– подчеркивается в сообщении.
В ведомстве считают, что своими шагами украинские власти нанесли "значительный урон имиджу БДИПЧ", более того, просто "вытерли ноги" о "золотые стандарты" принципов электорального мониторинга организации.
На Смоленской площади поставили под сомнение "прозрачность и объективность итогов предстоящего волеизъявления" выборов на Украине в условиях отсутствия российских наблюдателей, а также лишения Киевом миллионов украинских граждан возможности принять участие в голосовании на территории России.
Ранее сегодня в ходе брифинга в ЕК представитель дипслужбы ЕС Майя Косьянчич призвала Киев сделать все, "чтобы БДИПЧ было способным провести наблюдение за выборами на Украине в полном соответствии с обычной практикой", передает РИА "Новости".
Однако постмайданным правителям Европа не указ. Так, резко раскритиковала чаяния "старших товарищей" допустить граждан РФ наблюдателями вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.
"Мы и в дальнейшем будем выжимать россиян из всех миссий до момента деоккупации Крыма и Донбасса. И напоминать ОБСЕ и другим организациям, что не стоит подыгрывать злу и позволять РФ дискредитировать эти организации и способствовать их деградации",
– написала Геращенко в своем Facebook.
Теперь пани может успокоиться – заявленные в качестве наблюдателей
Елизавета Борисова из РОИИП и Кристина Богданова из АНО "Институт общественной электоральной дипломатии"
останутся на Родине, чтобы не подвергать свои жизни опасности встречи с украинскими националистами и боевиками.
Мадрид напомнил европейцам о правах человека
Американцы будут действовать только после консультаций с партнерами