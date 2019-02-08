Россия отказалась посылать наблюдателей на Украину

Москва опасается за жизнь российских граждан в неразумном государстве

По соображениям безопасности Российская Федерация не станет отправлять наших наблюдателей на президентские выборы на Украину. С таким заявлением выступил МИД РФ в пятницу, 8 февраля. В Москве отказали в адекватности украинских властей.

"Российская сторона, исходя из соображений безопасности наших представителей в наблюдательной миссии БДИПЧ, приняла решение воздержаться от их направления на Украину",

– говорится в заявлении министерства иностранных дел.

Отмечается, что Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ получило из МИД Незалежной отказ в аккредитации российских представителей, которые должны были в ближайшее время прибыть на Украину в качестве наблюдателей. В Москве были готовы к такому ходу событий, однако надеялись, "что разум в Киеве все-таки восторжествует".

"К сожалению, расчеты на здравомыслие украинских политиков вновь не оправдались. Расцениваем отказ Украины от аккредитации российских наблюдателей как грубейшее нарушение международных обязательств в области общепринятых электоральных процедур",

– подчеркивается в сообщении.

В ведомстве считают, что своими шагами украинские власти нанесли "значительный урон имиджу БДИПЧ", более того, просто "вытерли ноги" о "золотые стандарты" принципов электорального мониторинга организации.

На Смоленской площади поставили под сомнение "прозрачность и объективность итогов предстоящего волеизъявления" выборов на Украине в условиях отсутствия российских наблюдателей, а также лишения Киевом миллионов украинских граждан возможности принять участие в голосовании на территории России.

Ранее сегодня в ходе брифинга в ЕК представитель дипслужбы ЕС Майя Косьянчич призвала Киев сделать все, "чтобы БДИПЧ было способным провести наблюдение за выборами на Украине в полном соответствии с обычной практикой", передает РИА "Новости".

Однако постмайданным правителям Европа не указ. Так, резко раскритиковала чаяния "старших товарищей" допустить граждан РФ наблюдателями вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

"Мы и в дальнейшем будем выжимать россиян из всех миссий до момента деоккупации Крыма и Донбасса. И напоминать ОБСЕ и другим организациям, что не стоит подыгрывать злу и позволять РФ дискредитировать эти организации и способствовать их деградации",

– написала Геращенко в своем Facebook.

Теперь пани может успокоиться – заявленные в качестве наблюдателей Елизавета Борисова из РОИИП и Кристина Богданова из АНО "Институт общественной электоральной дипломатии" останутся на Родине, чтобы не подвергать свои жизни опасности встречи с украинскими националистами и боевиками.

