Планов громадье: Порошенко определился со вступлением в ЕС и НАТО

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Подавать заявку на вступление в Евросоюз Киев будет в 2023 году. Так решил президент Украины Петр Порошенко.
Тогда же Незалежная получит и план действий по членству в НАТО и приступит к его выполнению. Об этом говорится в программе Порошенко - кандидата в президенты Украины, опубликованной на сайте ЦИК.
Действующий глава государства не только уверен, что следующие пять лет останется у руля, но и убежден в высоких стандартах жизни украинцев, которые обеспечит его правительство.
"В ЕС и НАТО мы вступим как страна – региональный лидер", - утверждает Порошенко.
Он пишет, что в течение ближайшей пятилетки Украина выбьется в лидеры аграрного сектора в Европе, войдет в топ-5 участников глобального IТ-сектора, станет примером индустриального развития, а также крупнейшим транспортным хабом Восточной Европы, передает "Интерфакс-Украина".
По числу иностранных туристов Незалежная войдет в топ-10 стран Европы:
"Модная страна, которую открывает мир", – так будут говорить об Украине, убеждает Порошенко.
Порошенко отмечает, что членство в ЕС и Североатлантическом военном альянсе гарантирует верховенство права в стране, доступ к мировым рынкам и полную безопасность.
"Один за всех, все за одного", – напоминает Порошенко лозунг НАТО.
На этой неделе Верховная рада приняла поправки в Конституцию Украины. Теперь в главном документе страны прописан ее курс на вступление в ЕС и НАТО. Документ внес в парламент Порошенко прошлой осенью.
Выборы президента состоятся на Украине 31 марта. По данным на полдень 8 февраля, ЦИК зарегистрировал 42 претендента на пост главы страны.
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