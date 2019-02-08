В Незалежной кандидаты в президенты клонируются и умножаются

Лидер партии "Батькивщина" и один из самых рейтинговых претендентов на высший пост в стране Юлия Тимошенко просит действующего президента Украины Петра Порошенко снять с выборов ее однофамильца Юрия Тимошенко. Последний баллотируется самовыдвиженцем.

"Если ты президент страны, ты мужчина, ты человек, который хочет декларировать честь и достоинство, как можно так нечестно соревноваться? Я обращаюсь к президенту: так, как вы ставили этого Тимошенко Юрия Владимировича в список кандидатов в президенты, так же вспомните о чести, и уберите этого Тимошенко Ю.В. из кандидатов в президенты и прекратите такие грязные манипуляции", – заявила Тимошенко в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

Соответствующий выпуск размещен в Facebook "газовой принцессы" (тема двух Тимошенко примерно с 17-й минуты).



По ее мнению, таким "мошенническим унизительным способом" Петр Алексеевич планирует забрать у нее часть голосов избирателей. Пани Тимошенко добавила, что в ее штабе точно знают, кто заплатил за ее однофамильца денежный залог.

Также она в очередной раз обвинила Порошенко и его команду в скупке электората по тысяче гривен за голос. Речь идет примерно о 3 миллионах украинцев.

Что касается Юрия Тимошенко, то этот 54-летний депутат Верховной рады является уроженцем Ставропольского края. Военнослужащий Нацгвардии входит в парламентский комитет по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

Сегодня ЦИК Украины закончил регистрацию кандидатов. К выборам, которые пройдут 31 марта, допущено рекордное количество рвущихся к власти – 44 человека. Как напоминает телеканал "360", согласно данным соцопросов, лидерами предвыборной гонки за президентское кресло являются Юлия Тимошенко и шоумен Владимир Зеленский.

Ранее в пятницу МИД России заявил, что Москва отказывается посылать российских наблюдателей на Украину, поскольку там небезопасно.

