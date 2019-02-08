Кандидат в президенты Незалежной оскандалился в прямом эфире

Горячие политические дебаты перешли в водные процедуры

Депутат Верховной рады Сергей Шахов плеснул водой из стакана в кандидата в президенты Украины – бывшего главу Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Водные процедуры показали в прямом эфире на телеканале ZIK в пятницу, 8 февраля. Сначала между Шаховым и Насировым разгорелся горячий политический спор. Насиров заявил, что для радикальных перемен на Украине достаточно одного года: минимальную зарплату можно будет поднять до 15 тыс. грн (около 36 тыс. руб.), а пенсию – до 5 тыс. грн (почти 12 тыс. рублей).

Это заявление возмутило Шахова. Он заявил, что Насиров сам работал при нынешней власти, которая уже 3 года не дает отчета.

"Вам нужно сегодня освежиться!" – эмоционально воскликнул Шахов и плеснул водой в сторону бывшего чиновника.

Романа Насирова отстранили от должности руководителя Государственной фискальной службы в начале марта 2017 г. – детективы НАБУ задержали его и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 100 млн гривен. Однако Окружной административный суд Киева 11 декабря прошлого года восстановил опального чиновника в должности. Теперь он выступает как самовыдвиженец в гонке за пост президента Незалежной.