Кандидата в президенты Украины встретили во Львове очень "горячо"

Самый яркий участник президентской гонки на Украине, известный шоумен Владимир Зеленский попал под шквал агрессивных выпадов со стороны своих недоброжелателей по приезду во Львов. Видео диалога на повышенных тонах появилось в Сети.

На кадрах Зеленского окружила толпа бывших участников боевых действий на юго-востоке Украины, которые по случаю приезда политика-шоумена решили устроить "акцию против клоунов в президентской кампании". Они буквально обрушились на Зеленского с претензиями и оскорблениями – мол, тот недостаточно патриотичен для лидера страны. Естественно, для проверки Зеленского на патриотичность были заданы ключевые вопросы: "Чей Крым?" и "Чей Донбасс?". Зеленский ответил "правильно", как того требует нынешние настроения на Украине.

"Крым – Украина, Донбасс – Украина… Слава Украине!",

– заявил Зеленский.

В какой-то момент прозвучал решающий вопрос о том, являются ли русские братьями для украинцев.

"Россияне для нас не братья",

– сказал Зеленский.

Однако толпа продолжала негодовать. Политик решил, что с него хватит, и сбежал во дворец, где у него был запланирован собственный концерт. При этом ему в спину продолжали кричать "наркоман", "проститутка Коломойского" и матерные оскорбления.