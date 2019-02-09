До президента Украины вдруг дошло, что он натворил со страной

Лидер Незалежной Петр Порошенко испытывает боль при виде бедных украинцев, в особенности пенсионеров, и видит как на Украине приходится бороться за выживание и молодым, и старикам. Об этом он заявил на Всеукраинском общественном форуме "Открытый диалог".

"Буду с вами откровенным: я знаю, вижу и чувствую, что миллионы украинцев с тревогой думают о настоящем и не уверены в завтрашнем дне. Пенсионеры переживают, как выжить, потому что кризис сильнее всего ударил именно по ним", – цитирует Порошенко издание "Украинские новости".

По словам главы государства, у властей нет средств на то, чтобы помочь им. Поэтому украинским власть имущим только и остается, что с сожалением взирать на несчастных соотечественников.

"Мне иногда из-за этого больно смотреть в глаза пожилым людям", – посочувствовал им Порошенко.

Он добавил, что руководство страны признает проблемы.

Примечательно, что пока Порошенко озабочен проблемами вконец обедневшего населения, в Центризбиркоме озаботились доходами его самого. Из поданной им декларации выяснилось, он уклоняется от доходов, передает радио "Говорит Москва" со ссылкой на ЦИК Украины.

Кроме того, Порошенко не стал упоминать в документе собственное туристическое судно 2005 года выпуска и земельный участок, оформленный на супругу Марину.

Впрочем, в ЦИК уточнили, что президенту ничего грозит, неточности в декларации будут исправлены.