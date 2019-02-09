К Тимошенко пришли вооруженные люди

У людей в масках были ножи зеленка

Во время митинга в поддержку кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко задержана группа лиц, которые имели при себе холодное оружие. Об этом сообщили в полиции Киева.

Инцидент произошел на Контрактовой площади, где у Тимошенко в сууботу, 9 февраля, была запланирована встреча с электоратом. Незадолго до начала мероприятия на месте появились несколько человек с прикрытыми лицами. Полицейские решили, что готовится провокация, и повязали молодых людей.

"В служебном транспорте они выбросили зеленку, а уже в управлении у них изъяли ножи, газовые баллончики и пистолет. Сейчас они дают объяснения", – рассказали в пресс-службе полиции.

Действиям задержанных будет дана правовая оценка.

