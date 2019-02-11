Судьба выборов решена: Зеленский победил досрочно

Актер примерил на себя роль президента Украины

Кандидата на высший государственный пост раньше времени посадили в президентское кресло. Он произнес присягу и получил удостоверение. Это произошло на съемках художественного фильма "Слуга народа".



На Украине продолжается работа над полнометражным фильмом, который станет продолжением популярного сериала о простом учителе истории, избравшемся на пост главы государства. Главную роль в картине исполнит актер, продюсер и шоумен Владимир Зеленский, который, по данным социологических опросов, является одним из главных претендентов на победу в настоящих выборах президента Украины.

Несколько дней назад в Киеве снималась сцена, в которой новоиспеченный украинский лидер проходит инаугурацию, сообщает издание "Вести". Специально для нее было изготовлено удостоверение президента страны с фотографией Зеленского. Зал Верховной рады в кадре изображало помещение Торгово-промышленной палаты Украины. А роли приглашенных на церемонию депутатов и журналистов исполняли актеры массовки.

Для съемок использовался специальный реквизит, который должен был создать иллюзию настоящей инаугурации. В зал внесли флаги, булаву, Конституцию и Пересопницкое Евангелие, на котором дают присягу президенты. Не обошлось без накладок: в самый торжественный момент должен был заиграть украинский гимн, но этого не произошло из-за проблем с техникой. Актер, играющий главную роль, из-за плотного графика появился на съемочной площадке ненадолго, чтобы отснять кадры со своим участием.

В целом сюжет нового фильма держится в тайне. Однако в тизерах герой Зеленского хоронит старого политика-коррупционера, который все время что-то обещал народу. При этом противостоящие "кандидату от народа" олигархи" обсуждают стратегию, при помощи которой они смогут рассорить жителей Западной и Восточной Украины. Ожидается, что фильм выйдет на экраны в марте, незадолго до первого тура выборов. Он станет своего рода большим предвыборным роликом кандидата Зеленского.

Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта. Заявки на участие в них подали десятки кандидатов. Считается, что наиболее вероятным претендентом на победу наряду с Зеленским является экс-премьер-министр, лидер партии "Отечество" Юлия Тимошенко. В первую пятерку предвыборного рейтинга также входят председатель партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, кандидат от "Оппозиционного блока" Юрий Бойко и действующий глава государства Петр Порошенко.

Вероятно, выбрать президента в первом туре не получится. Ни один из кандидатов на данный момент не имеет рейтинга выше 20%. Политические симпатии украинцев по традиции разделились по территориальному признаку: если Зеленскому симпатизируют в основном на юге и востоке, то Тимошенко – в центре и на севере страны. Таким образом, если эти два политика выйдут во второй тур, результат выборов будет непредсказуемым.