Украинские кандидаты разорят бюджет страны

ЦИК Незалежной понадобилось дополнительно почти 9 миллионов гривен на выборы

Из-за рекордного количества кандидатов, зарегистрированных для участия в президентской гонке, Центральная избирательная комиссия Украины заявила об увеличении расходов на подготовку и проведение выборов до $10 млн. Об этом сегодня сообщила председатель ЦИК Татьяна Слипачук.

Напомним, на высший пост в стране претендуют 44 украинца, однако смета утверждалась на 25 кандидатов.

"После внесенных изменений сумма расходов комиссии увеличилась на 9 947 723 гривны (примерно $372 тыс) и составляет 275 978 531 гривну (около $10,28 млн.)", – говорится в сообщении, обнародованном на официальном сайте комиссии.

Кроме того, комиссия утвердила распределение бюджетных средств на проведение выборов на общую сумму 2 млрд 354 млн ($87 млн).

И это еще не все.

По данным ЦИК, в случае проведения второго тура голосования предусмотрен резерв средств в размере более 891,46 млн гривен ($33,196 млн). А, кажется, сейчас на Украине никто не сомневается, что с первого раза выбрать главу государства не получится.

Ранее украинское издание "Сегодня" написало, что если до 7 марта никто из претендентов не снимет свою кандидатуру, то лист бюллетеня составит свыше одного метра. Украинцы смогут на нем даже сало порезать и горилку с цыбулей разместить. И ежели все-таки кто-то снимется с гонки, всю эту простынь необходимо заново перепечатывать.



В субботу, 9 февраля, стало известно, что после проверки декларации о доходах действующего президента Петра Порошенко, который стремится остаться в президентском кресле на второй срок, комиссия обнаружила неуказанное туристическое судно 2005 года выпуска и земельный участок, оформленный на его супругу Марину. Также в документе Петр Алексеевич сообщил о принадлежащих его жене двух квартирах и дачном доме, которые "отсутствуют во всех возможных имущественных реестрах Украины".

