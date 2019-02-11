Украинские кандидаты разорят бюджет страны

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Из-за рекордного количества кандидатов, зарегистрированных для участия в президентской гонке, Центральная избирательная комиссия Украины заявила об увеличении расходов на подготовку и проведение выборов до $10 млн. Об этом сегодня сообщила председатель ЦИК Татьяна Слипачук.
Напомним, на высший пост в стране претендуют 44 украинца, однако смета утверждалась на 25 кандидатов.
"После внесенных изменений сумма расходов комиссии увеличилась на 9 947 723 гривны (примерно $372 тыс) и составляет 275 978 531 гривну (около $10,28 млн.)", – говорится в сообщении, обнародованном на официальном сайте комиссии.
Кроме того, комиссия утвердила распределение бюджетных средств на проведение выборов на общую сумму 2 млрд 354 млн ($87 млн).
И это еще не все.
По данным ЦИК, в случае проведения второго тура голосования предусмотрен резерв средств в размере более 891,46 млн гривен ($33,196 млн). А, кажется, сейчас на Украине никто не сомневается, что с первого раза выбрать главу государства не получится.
Ранее украинское издание "Сегодня" написало, что
если до 7 марта никто из претендентов не снимет свою кандидатуру, то лист бюллетеня составит свыше одного метра.
Украинцы смогут на нем даже сало порезать и горилку с цыбулей разместить. И ежели все-таки кто-то снимется с гонки, всю эту простынь необходимо заново перепечатывать.
В субботу, 9 февраля, стало известно, что после проверки декларации о доходах действующего президента Петра Порошенко, который стремится остаться в президентском кресле на второй срок, комиссия обнаружила неуказанное туристическое судно
2005 года выпуска и земельный участок, оформленный на его супругу Марину. Также
в документе Петр Алексеевич сообщил о принадлежащих его жене двух квартирах
и дачном доме, которые "отсутствуют во всех возможных имущественных
реестрах Украины".
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