Тимошенко назвала способ вернуть Крым

Политик заставит Россию заплатить за все

В случае избрания на пост президента бывший премьер-министр Украины обеспечит возвращение Крымского полуострова и Донбасса под контроль Киева. Такое обещание политик дала на митинге в городе Дрогобыче Львовской области в ходе предвыборного турне.



"Нам необходимо не только вернуть оккупированные территории Крыма и Донбасса, но и привлечь Россию как страну-оккупанта к ответственности, компенсировать убытки, которые понесла наша страна",

– заявила Тимошенко. Ее слова приводит официальный сайт возглавляемой ею партии "Отечество".

Чтобы решить территориальные проблемы Незалежной, новая власть будет действовать сразу в нескольких направлениях: "перейдет в наступление на дипломатическом фронте, используя Будапештский формат, укрепит армию и положит конец бизнесу на крови и коррупции при обеспечении войск", отмечает РИА ФАН.

Украинскую армию потенциальный президент намерена полностью перекроить под натовский формат. Чтобы войска соответствовали западным стандартам, Тимошенко пообещала провести серию военных реформ. Первым делом политик пообещала прекратить поставки в Вооруженные силы "всего непригодного, втридорога, с откатами". Все это позволит ускорить процесс вступления Украины в состав западного военно-политического блока.

Политик будет настаивать на выполнении гарантий, которые давали Киеву страны-подписаны Будапештского меморандума. Согласно этому документу, подписанному в 1994 г., Украина отказалась от статуса ядерной державы в обмен на гарантии неприкосновенности. Обеспечивать эти гарантии обязались Россия, США и Великобритания.





Тимошенко назвала ошибкой, что одновременно с присоединением к Будапештскому меморандуму Украина не вступила в НАТО. "Тогда мы были бы гарантированно защищены на много лет вперед. Это была бы единственная настоящая гарантия. Если мы хотим мира и покоя, наш путь – членство в НАТО", – заявила кандидат в президенты.

Упирая на решение проблем армии, Тимошенко дает понять, что в дипломатический вариант урегулирования конфликта в Донбассе она сама не верит и рассчитывает уладить проблему силовым путем. Едва ли подобная риторика обеспечит ей поддержку избирателей в южных и восточных регионах страны, где экс-премьер и так проигрывает конкурентам.

Тимошенко заявила, что выступает против предоставления Донбассу статуса широкой автономии в составе Украины. Очевидно, этим она окончательно отвернула от себя донбасских избирателей.

Президентские выборы на Украине состоятся 31 марта. Юлия Тимошенко считается одним из главных претендентов на победу. Конкуренцию ей могут составит шоумен Владимир Зеленский и лидер партии "Гражданская инициатива" Анатолий Гриценко.